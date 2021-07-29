超商取貨遇「詐騙包裹」　消基會：要避免個資外洩　消費者記得別做這件事

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）近來「詐騙包裹」事件頻傳，許多民眾在收到簡訊通知當下，不疑有他的前往超商取貨付款後，才發現包裹非其所訂，要辦退貨退款卻求助無門。消基會今（29）日召開線上記者會，呼籲消費者切莫接受來路不明商品，並請物流業與通路商共同協助防止詐騙集團。

消基會表示，最近常常接到民眾投訴，去超商付款取貨後領到不明的包裹，抑或是貨運業者寄來的不明包裹，共通點都是當消費者付款、拆封後才發現一切都是詐騙，包裹內根本不是其所訂購的商品，更讓消費者絕望的是，找上超商或貨運業者想查詢寄件者來辦理退貨，卻遭業者互踢皮球，求助無門。

內政部警政署警政署165防詐專線表示，這類詐騙多屬「境外包裹」，近年相關案例有增無減，且多屬以「超商貨到付款」或「宅配到家」模式對不明究裡的消費者進行詐騙。

據他們觀察，消費者常因受害金額不高、查詢困難、退款不易，甚至還得再行提供消費者自己的個資，恐生二次受害；或因必須循司法途徑，太過耗時費事，以致常見消費者懷著「心有不甘」的心情下「認賠」結案。

165防詐專線建議消費者收到簡訊或直接收到宅配商品，務必要先查證之後再付款，尤其當親人不在家中，要代收付款前，也務必要向家人查證清楚之後再代收。

165防詐專線進一步表示，萬一消費者不小心付款了，該署建議消費者按如下步驟處理，以保護自已的權益：

打給「寄件人」，辦理退款。 沒有寄件人，詢問宅配業者或超商，該寄件人的聯絡方式。 寄件人電話打不通，Line已（不）讀不回，請將包裹託運單清楚拍照後，到各地警察機關報案。

消基會認為，要防止上述詐騙行為繼續危害消費者，負責扮演到（交）貨取款的超商平台，其實扮演著防止詐騙發生不可或缺的角色，倘若超商不讓自己只是扮演收取微薄小利（服務手續費）的角色，若更願積極「嚴選合作伙伴」，將可有效杜絕詐騙情事發生。

消基會建議超商系統運用內部通報機制，將全國轄下可能被詐騙的情事，經常進行通報和整合，一旦發生「同一廠商、同一天被投訴發生3起可能的詐騙情事」時，便應立即將問題商家的往來案款予以凍結，並停止提供服務，且於事後若一旦確認該廠商涉及詐騙屬實，更立即將其下架。

此外，所有提供「提（送）貨」物流的中間商家，例如宅配貨運商或其他超商）都能見賢思齊、自願擔任防詐騙角色，「貨到付款」的詐騙情事就可能漸漸消滅。

消基會呼籲消費者，除了網購平台等業者，對於消費者的交易個資，應該加強保護措施之外，避免個人資料（姓名、電話、地址、身份證字號…等）外洩，也得從消費者自身做起，如不隨意提供個人資料給擺攤（申辦信用卡……）、網路申請會員、抽獎、路邊填問卷、身份證影本（參加旅行團、求職…）、網路算命、臉書各式遊戲、各種免費APP等等。

消基會建議消費者，對於「不請自來」貨品包裹，不要冒然取貨；而對於宅配到府及付款的貨品包裹，也請消費者記得要事先向家人詳細查證之後，才能簽收付款；特別是更要留意貨品包裹上寄件人託運人的資訊是否「完整或清楚記載」，如有記載不完整或不清楚的可疑之處，消費者應該拒絕收受。