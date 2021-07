8.2級強震襲美阿拉斯加外海 美發布海嘯警報引日本擔憂

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)地牛翻身!美國地質調查局(USGS)表示,阿拉斯加州外海發生規模8.2級的淺層地震,美國海嘯警告系統也發針對關島等地區發出海嘯警報,正在舉辦奧運的日本當局也即刻監測是否會有遭遇海嘯的風險。

美國地質調查局指出,地震發生在當地時間28日晚上10點15分,震央距離貝里維爾(Perryville)東南方65英里(約104公里),地震為8.2級,震源深度為32.2公里。並伴隨6.1、5.4以及4.5級的餘震。當地房屋劇烈晃動,道路坍塌,所幸並未造成人員傷亡。

