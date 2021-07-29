8.2級強震襲美阿拉斯加外海 美發布海嘯警報引日本擔憂

當地時間28日晚上10點15分阿拉斯加州外海發生規模8.2級的淺層地震。（圖／美國地質調查局） 當地時間28日晚上10點15分阿拉斯加州外海發生規模8.2級的淺層地震。（圖／美國地質調查局）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）地牛翻身！美國地質調查局（USGS）表示，阿拉斯加州外海發生規模8.2級的淺層地震，美國海嘯警告系統也發針對關島等地區發出海嘯警報，正在舉辦奧運的日本當局也即刻監測是否會有遭遇海嘯的風險。

美國地質調查局指出，地震發生在當地時間28日晚上10點15分，震央距離貝里維爾（Perryville）東南方65英里（約104公里），地震為8.2級，震源深度為32.2公里。並伴隨6.1、5.4以及4.5級的餘震。當地房屋劇烈晃動，道路坍塌，所幸並未造成人員傷亡。

路透社報導，美國海嘯警告系統（U.S. Tsunami Warning System）也發出海嘯警報，提醒海嘯有可能侵襲關島與北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）。

曾遭遇海嘯重創、正在舉行奧運盛事的日本，在地震後立刻監測是否有可能遭遇海嘯侵襲的風險。