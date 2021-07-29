台灣《藝FUN線上舞台計畫》公開徵件！果陀劇場率先登台8月場次揭曉

《藝FUN線上舞臺計畫》示範場由果陀劇場及故事工廠帶來精彩演出（圖擷取自文化部直播記者會） 《藝FUN線上舞臺計畫》示範場由果陀劇場及故事工廠帶來精彩演出（圖擷取自文化部直播記者會）

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）受到疫情影響，不少藝文演出相繼取消造成重大損失，文化部今（29）日宣布攜手國家表演藝術中心與國家兩廳院，共同推出《藝FUN線上舞臺計畫》專案，首檔節目將由果陀劇場揭幕，並自即日起公開徵件盼更多團隊加入響應，獎助金最高達150萬元，將於9月前公布入選名單。

文化部表示，從去（109）年疫情開始，除了推動藝文紓困，也陸續透過因應提升計畫，補助數位提升、展演形式創新研發、團隊合作等，鼓勵並協助更多團隊維持創作動能。今年上半年疫情升溫，對藝文產業造成巨大衝擊，文化部與國表藝自7月10日起共同推出《藝Fun劇場—精采上線》，讓民眾連續8個週末線上觀賞經典作品，為場館重啟、表演團隊接力演出提供支持。

因應疫情逐步解封，但表演場館仍有觀眾席次限制，文化部進一步與國表藝聯手推出《藝FUN線上舞臺計畫》，鼓勵藝文團隊以直播或錄播方式辦理線上售票演出。藉由突破時間和空間限制的展演形式，開拓新時代觀眾群，激發數位時代新的表演藝術營運模式，並推動「劇場就在生活場域中」的文化近用理念，延續民眾對表演藝術的關注與熱情。

國表藝表示，自5月疫情警戒升級至今，「OPENTIX兩廳院文化生活」售票系統總計有超過1,089場演出取消，約300個團隊受到影響，讓表藝界面臨非常大的困境。表藝界竭力保持創作與演出的動能，線上售票演出將是因應大環境發展趨勢可運用的形式。對於文化部大力推動各項補助展演計畫，國表藝各場館將全力配合，也樂見表藝界發展出更不同的展演模式，創造更多元的未來。

《藝FUN線上舞臺計畫》分為示範場次及公開徵件兩階段進行，示範場次將提供場地、演出製作轉為線上演出因應調整費、直/錄播攝影等相關經費，邀請因三級警戒而取消在兩廳院或衛武營演出的表演團隊，包括果陀劇場、故事工廠、龍潭愛樂管弦樂團、對位室內樂團、尚和歌仔戲劇團、台灣絃樂團、春河劇團、拉縴人文化藝術基金會、滯留島舞蹈劇場等。8月7日由果陀劇場《生命中最美好的5分鐘》打頭陣，8月15日故事工廠《莊子兵法》接棒登場，預計10月底前，陸續於OPENTIX、KKTIX或其他線上串流平台售票播出。

公開徵件自即日起至8月22日受理線上申請，創新製作或經典之作皆可，獲選者每案獎助40至150萬元，包含場地租借、演出製作轉為線上演出因應調整費、演出現場設備租借、直/錄播攝影、行銷宣傳、售票與串流平台等，以及配合演出場館的檢疫等相關費用。獲選作品需於9至11月底前於串流平台售票播出，票房歸團隊所有。詳細徵選辦法請見國家兩廳院官網，或洽詢專線02-3393-9701。

《藝FUN線上舞臺計畫》示範場，8月份確定場次

▲果陀劇場《生命中最美好的5分鐘》

演出時間：8月7日（六）19:30

播映平台：KKTIX虛擬場館

售票連結：https://godot.kktix.cc/events/ks8fr

▲故事工廠《莊子兵法》

演出時間：8月15日（日）14:30

播映平台：KKTIX虛擬場館

售票連結：https://storyworks.kktix.cc/events/f60fbe1e