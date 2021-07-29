刺激！警匪動作《除暴》吳彥祖與王千源領銜　男神挑戰超冷血反派台灣7/30上映

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）動作片《除暴》由男神吳彥祖與影帝王千源領銜演出，吳彥祖不僅挑戰超冷血壞蛋，更扮醜演出十分有看頭，台灣將於7月30日上映。

警匪動作電影《除暴》改編自中國真實劫案， 集合男神吳彥祖與影帝王千源共同演出的超硬派作品。 吳彥祖再次挑戰反派惡棍角色，在《除暴》化身為最狠強盜頭，帶領同夥在六年內犯下萬件搶案，每次犯案都有仔細的計畫， 為達目的完全不擇手段，為了避開警方的追緝， 他甚至拿手榴彈給無辜兒童當玩具，更擊斃受傷同夥受傷滅口，十分冷血！

吳彥祖與王千源在《 除暴》除了正邪演技大比拼之外，身材的較量也不能少， 其中一場最受矚目的打戲，便是兩人在澡堂打赤膊對決， 打得非常辛苦，更讓荷爾蒙大噴發。 為了展現最真實又精彩的動作場面，除了勤練身手， 更要維持精瘦的身型，導演特別要求他們不可以練太壯，「 因為這場戲不能像是雷神索爾對戰美國隊長，是90年代華人的身材 ，不可以吃高蛋白那些營養品， 壯如超級英雄就太脫離現實了。」

兩人在拍這場戲的前40天幾乎斷絕食物中的油脂和澱粉，一天4餐 都吃雞胸肉，吳彥祖笑說：「和王千源早上在劇組拍戲， 晚上又會在飯店的健身房碰頭。」

王千源為了維持精實身型， 曾為了在片中要演出吃麵的畫面而爭扎，他笑說：「 這一口澱粉可能會毀了我40天的努力啊！」 但導演勸他不用太緊張，他才放下擔心演出。

吳彥祖透露因不用變壯，並沒有特別加強進行重量訓練， 多半是一些伸展類的動作，但也練出扎實的肌肉， 兩人在澡堂打到水花四濺，肌肉賁張，讓不少影迷大嘆「 他們身上的浴巾怎麼會沒有鬆開呢？」「難道浴巾被焊在身上了嗎？ 」

王千源也曾在《解救吾先生》中暴揍劉德華，在《破．局》 中痛打郭富城，再加上《除暴》中的吳彥祖，可說是打遍香港男神， 讓他笑說：「一切都是緣份，我唸書時看了很多香港電影， 真的很欣賞劉德華、郭富城還有劉青雲很多出色的演員， 都非常優秀，很開心和很榮幸能與他們合作， 而且我和他們是不打不相識嘛！」

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