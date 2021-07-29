台灣大直ATT 4 Recharge升級ATT e Life！聚集超過200個IP打造「新娛樂動漫特區」

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)「ATT e Life」一樓將打造動漫區，首波推出期間限定快閃店，將於8月27日正式開幕。

大直ATT 4 Recharge將升級改名「ATT e Life」！一樓將進駐由新娛樂主題商圈聯盟集結台灣12個IP產業品牌打的造「新娛樂動漫特區」，首波更推出「反應過激的貓五週年期間限定店」及「FUN遊仙境~FUNKO快閃店」，就是要讓動漫迷滿載而歸，將於8月13日起試營運。

根據文化部數據統計指出，2018年台灣ACG產業總產值達769.4億元，相較於2017年成長了13.7%，看好商機將持續發酵，包含「大霹靂」、「木棉花」、「火柴星人」、「代代木國際」、「台灣普泰」、「安利美特」、「振光玩具」、「野獸國」、「勝明文具」、「睿誼國際」、「福福好創意」及「麗嬰國際」共12家台灣IP產業品牌集結進駐ATT e Life一樓，打造聚集超過200個IP的「新娛樂動漫特區」，開設品牌旗鑑店提供動漫迷最豐富完整的購物新體驗。

「新娛樂動漫特區」致力提供消費者一站式購物體驗，聚集熱門IP角色及周邊商品，包含今年最火紅的動畫《鬼滅之刃》、經典格鬥冒險漫畫《七龍珠》、經典少女動畫《美少女戰士》等多達200個以上角色；每月將推出兩檔熱門IP快閃店，開幕首波將由勝明文具「反應過激的貓五週年期間限定店」及振光玩具的「FUN遊仙境~FUNKO快閃店」打頭陣。

ATT e Life有著鄰近捷運文湖線、公車站的優勢，提供多達500個停車位，主打「玩樂學習」、「互動智能科技」及「戶外休閒」三大元素，重視休閒娛樂的理念與「新娛樂動漫特區」要帶給消費者最新最多元的娛樂體驗的宗旨相符。