拒虛假主張 美眾議院通過禁用一中地圖修正案

美國眾議院今（29）日通過國務院撥款法案，其中包括禁止美國行政部門製作、採購、展示台灣隸屬於中國的一中地圖。（圖／維基百科） 美國眾議院今（29）日通過國務院撥款法案，其中包括禁止美國行政部門製作、採購、展示台灣隸屬於中國的一中地圖。（圖／維基百科）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國聯邦眾議院今（29）日國務院蝦一年度撥款法案，其中包裹共和黨提出的友台修正案，禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何將台灣歸為中國所屬的地圖。

中央社報導，總額高達約622億美元（約新台幣1兆7583億元）「2022財政年度國務院、對外行動和相關計畫撥款法案」今日以217票贊成、212票反對的票數在美國眾議院通過。其中夾帶共和黨籍眾議員夏波（Steve Chabot）、裴利（Scott Perry）、帝芬尼（Tom Tiffany）等5位友台議員提出友台修正案。該修正案禁止美國行政部門將預算花在製作、採購以及展示任何將台灣劃入中國歸屬的地圖。

帝芬尼表示，從任何標準來看，台灣都是一個主權、民主及獨立國家，任何相反主張皆非事實。他抨擊美國認同將台灣視為中國一部分的虛假主張的「一中政策」，認為這項自1970以來遵行的「虛假主張」是一項「不誠實政策」，美國應該將其摒棄。

帝芬尼也指出，該項修正案無法改變「一中政策」，但至少能要求使用「停止延續一中謊言的誠實地圖」。

這項友台修正案與其餘修正案包裹在一起，獲眾議院以口頭表決方式無異議通過，被納入撥款法案中。該法案將送交參議院全院審議，若兩院皆通過將呈交總統拜登（Joe Biden）簽署後生效。