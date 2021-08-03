【投資理財老生常談】挖寶台灣優質化學股　存股名單不藏私

台股最夯的航運股最近爆起爆落，不少投資人慘遭套牢，不如在穩定優質標的中，尋找適合長期投資目標。化學類股有不少好公司，值得重視。

永記(1726)已經連續10年，每股配息都在3元以上，今年第一季營收20.9億元，稅後純益2.85億元，每股獲利1.76元，比去年同期成長達55.67%，成績亮眼。

市面上的虹牌油漆大家應該都不陌生，口碑不錯，正是永記產品。目前已經打入美國、中國，以及東南亞市場，最近台商回流，以及建築業景氣，替永記創造不小商機，今年1至6月營收呈現成長。美國拜登總統大基建計劃，預料將為永記帶來更佳機會。

永記營運相當穩定，毛利率28.36%，營益率14.74%，股東權益報酬率3.2%，每股淨值56.02元，財務狀況良好，投資人選擇合適價格長期持有，風險不高。

國精化(4722)主要產品是工業用合成樹脂，玻纖強化塑膠製品。今年第一季EPS 0.94元，比去年同期增加67.27%。去(2020)年EPS 2.83元，全年營收38億2285萬元，淨利2億8131萬元。今年配息2元。國精化近兩年開發新產品SMA樹脂，因具耐高溫與極佳熱安定性，下游應用多元，預計將於今年第三季量產，客戶需求持續增加，加上光固化下游需求持續穩健成長，將繼續增加業務成長動能。

由於持續看好巿場需求，國精化啓動擴廠計劃，已向經濟部工業局取得工業用地，將投入12億元建造新廠，以因應巿場需求，預計於2023年完成建廠工程。

國精化資本額10億元，毛利率20.08%，營益率8.82%，股東權益報酬率3.54%，資產報酬率3.54%，每股浄值26.91元，獲利穩定，財務狀況良好，值得投資人注意。

東鹼(1708)資本額22億8441萬餘元，毛利率24.32%，營益率7.06%，股東權益報酬率0.92%，每股淨值24.5元，財務狀況良好。今年第一季EPS 0.23元。2020年EPS 0.76元，今年配股、配息各0.9元，股利不錯。

由於中國鉀肥市場上漲趨勢持續，加上國際鉀肥價格持穩，有利東鹼營運。中國現在港口庫存250萬噸，除煙台港及連雲港庫存稍増外，其他港口庫存下降，氯化鉀市場居高不下。

東鹼硫酸鉀產缐達14條，年產15萬噸，營收占比45％，另有15艘船全輕便型船的散裝航運船隊，營收比約35％，都以期約出租中，營運穩健。純鹼貿易營收佔比約20％。

興農(1712)資本額42億492萬元，今年第一季EPS 0.6元，毛利率27.23%，營益率7.08%，資產報酬率1.77%，股東權益報酬率3.67%，每股淨值16.06元。財務良好。2020年EPS 1.7元，今年配息1.3元。

由於今年巴西、東南亞市場等地植物保護劑產品外銷升溫，外銷成長不錯，上半年比去年成長5％，國內上半年雖受乾旱影響，但是現在旱象已解，加上匯率穩定，預期今年興農獲利成長幅度優於去年。

以今年上半年興農各項業務營收佔比分析，植物保護劑佔約61％，楓康超市24％，團膳食品10％，其他約5％。由於植物保護劑新產品推出，針對高毛利率的微生物劑產品開發巿場，目前產品銷售狀況不錯，受到市場歡迎，國內已有5成市佔率，但是佔整體營收比重僅3％，還有極大成長空間。

花仙子(1730)資本額6億3233萬餘元，今年第一季EPS 1.39元，毛利率43.78%，營益率13.12%，股東權益報酬率5.07%，每股淨值28.72元。2020年EPS 5.51元，配息3.86元。自2014年獲利逐年成長，過去2年EPS均逾5年，成績不錯，值得注意。

由於疫情帶動消費型態改變，花仙子以三大策略擴大銷售量，包括拓展產品缐、強化電商通路、加強海外市場佈局。近年由於「茶樹莊園」系列抗菌商品成長77％，通路表現上，電商銷售成長達3成以上。今年花仙子將持續擴展更廣的產品缐，例如香水洗沐用品、防蚊產品，並積極與MOMO、PChome、天貓等電商通路合作。在海外市場方面，營收約佔25％至30％，在中國、泰國、馬來西亞、越南都設有分公司，疫情雖使市場開拓較為辛苦，但是業績均在成長，長期展望良好。

以上5檔上市公司均屬優質，且走在成長道路上，投資人只要掌握合適價格，長期投資，報酬率應該穩定。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。