〈時評〉京城銀發每位員工5千元消費金 「消費不找零」給讚

國發會27日公布4月景氣燈號續亮代表「熱絡」的紅燈 ，且綜合判斷分數增加1分、升至41分，創下1987年5月 以來新高紀錄，不過5月國... 國發會27日公布4月景氣燈號續亮代表「熱絡」的紅燈 ，且綜合判斷分數增加1分、升至41分，創下1987年5月 以來新高紀錄，不過5月國內疫情升溫，國發會坦言， 將對內需服務業造成衝擊。 中央社記者張新偉攝 110年5月27日 (來源 中央社)

京城銀行決定發給每位員工5千元消費金，同時要求全體1千位員工「消費不找零」，鼓勵員工消費時嘉惠店家，這項措施非常值得全國賺錢企業普遍推動，全面推動實施，共同拯救孱弱的內需消費產業。

京城銀行去年曾經發放員工每人3千元消費金，今年因為台灣歷經嚴重疫情，內需產業災情比去年更嚴重，因此決定加碼到5千元消費金，如以1千位員工計算，共計500萬元，雖然獨木難撐大局，但是如果推動到全國公、民營企業，廣泛效法，蔚成風潮，龐大的金流，對內需消費產業應該會有相當助益。

台灣當前疫情已從警戒3級，降為2級，人民可以有限度恢復消費活動，不論餐飲、百貨、旅宿、租車、藝文活動⋯，各行各業都是久旱望雲霓，如果依靠政府紓困，行政作業延宕，且力量有限，緩不濟急，還不如鼓勵公、民營賺錢企業直接發放消費金，推動員工消費，更快速有效，所造成的乘數效果更大。

根據經濟學理論，失業率加上消費者物價上升率，就是痛苦指數，今年6月失業率已經攀升到4.8%，消費者物價指數(CPI)年増率為1.89%，兩者相加，台灣人民6月痛苦指數為6.69%，已達金融風暴以來新高點，創下近13年以來新高，如不能儘速改善，影響人民生活深遠，恐將引發民怨，對國家社會穩定，相當不利。

6月失業人數已經高達57萬人，失業潮創亞洲金融風暴以來最嚴重。受疫情影響，勞工工時縮減，每週不滿35小時者，已近百萬人之多，77.7%員工減薪，每月薪資減少11077元，減幅如以官方公佈平均薪43040元計算，幅度高達27.2%，影響不容小覷，如何動員全國力量，協助內需消費，需要積極考慮。

更麻煩的是全球原物料、油價，以及糧價上漲，肉價、蔬菜、蛋價、食油價格，都因國際雜糧價格，如黃豆、玉米、小麥，因氣候變遷因素漲不停，據了解，牛、豬、雞肉漲幅已有2成，蛋價甚至高達3成，食用油品漲幅亦有3成，更加重勞工生活的辛苦，負擔沈重，應儘速解決內需企業經營困難，勞工失業問題。

雖然內需消費產業辛苦，但是不少產業如資通訊、半導體產業、化學工業、金融業、電子通路、食品工業、水泥、航運、鋼鐵、汽車、油電燃氣⋯，各行各業賺錢的公司仍然不少，再加上公營事業，如果都能廣泛發放員工消費金，指定限期全部至內需產業消費，應該對振興內需消費有相當幫助。

今年上巿櫃公司股息發放將超過17兆元，整體而言，台灣並不窮，經濟成長率及進出口貿易發展仍然良好，但是產業發展失衡，外銷產業興旺，單單一家台積電，今年就發放2593億元現金股息，其他諸多外銷企業股利亦相當可觀，而且員工待遇普遍穩定。目前內需消費產業受到疫情重創，如何藉助外銷產業力量，協助內需產業，透過獎勵員工消費行為，帶動內需消費成長，應是可行策略。

京城銀行去年每位員工發放3000元，要求「消費不找零」幫助商家，值得肯定，今年台灣疫情創傷更大，京城銀行每位員工加碼到5000元，提升力度幫助商家的做法，非常值得肯定，政府亦可參考，規劃積極鼓勵賺錢的公、民營企業跟進，以及上市櫃公司發起類似的鼓勵員工消費行為，對內需產業將可産生極大助益。