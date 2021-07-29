信東止痛針「克痛解」出現黃褐色結晶沉澱　食藥署回收4.3萬支

信東生技股份有限公司生產的「克痛解注射液30毫克/毫升」，有部分藥品出現黃褐色結晶沉澱，問題產品數量共4.3萬支。（衛福部食藥署提供） 信東生技股份有限公司生產的「克痛解注射液30毫克/毫升」，有部分藥品出現黃褐色結晶沉澱，問題產品數量共4.3萬支。（衛福部食藥署提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）衛福部食藥署今（29）日公布，手術後止痛針「克痛解注射液」某批號藥品出現黃褐色結晶沉澱，問題產品數量共4.3萬支，已要求生產廠商信東生技於8月19日前回收完畢，並調查原因。

食藥署公布藥品回收訊息，信東生技股份有限公司生產的「克痛解注射液30毫克／毫升」，批號2MC1552有部分藥品出現黃褐色結晶沉澱，為確保用藥安全，要求廠商進行主動回收。

食藥署藥品組科長洪國登表示，此款藥品為止痛針劑，主成分為Ketorolac Tromethamine，主要用於短期緩解無法口服藥品病人的中重度急性疼痛，常用在手術後止痛，市占率約2成，每年全台用量約20萬支。

洪國登說，去年該藥品同樣發生類似的結晶沉澱事件，啟動回收後調查發現，可能因保存條件不佳，長時間照光後產生結晶。今年又接獲醫院通報針劑出現黃褐色結晶沉澱，因此再度啟動回收與調查。

洪國登說，此次回收數量約4.3萬支，將於8月19日前完成回收，交回收成果報告書及後續預防矯正措施，若經調查同樣因長時間照光問題導致結晶，將與廠商溝通改採避光性更好的包裝，避免相同情事再度發生。

洪國登提醒各大醫療院所、藥商與藥局配合辦理「克痛解注射液」回收作業，並立即停止調劑供應，選用其他止痛產品。