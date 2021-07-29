首屆台美日國會議員論壇 安倍出席聚焦台灣國際參與

首屆「台美日國會議員戰略論壇」29日在線上舉行， 日本首相安倍晉三以神秘嘉賓身份出席致詞。 首屆「台美日國會議員戰略論壇」29日在線上舉行， 日本首相安倍晉三以神秘嘉賓身份出席致詞。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）首屆「台美日國會議員戰略論壇」於今（29）日上午7時以視訊方式召開，前首相安倍晉三致詞表示，支持台灣加入世界衛生大會、跨太平洋夥伴全面進步協定，與會美國參議員馬基則表示本場對話有助美日台三方合作，維繫區域和平與穩定。

中央社報導，這場三方戰略對話由日本跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」（日華懇）主辦，包括立法院長游錫堃、日本眾議員兼日華懇會長古屋圭司、美國參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）、眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員夏波（Steve Chabot）及共和黨籍參議員海格提（Bill Hagerty）在內多位台美日重量級議員應邀與會。

馬基表示，台美日三方合作具獨特意義，能共同因應21世紀全球挑戰如新冠疫情、全球暖化以及威權擴張等威脅，「這場三邊戰略對話是討論進一步合作管道的機會，以維繫全球最重要之一區域的和平與穩定。」

馬基辦公室也指出，將在論壇討論支持台灣透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等途徑參與國際，分享公共衛生與人道協助等專業知識。

作為「日方神秘嘉賓」的日本前首相、現任日華懇顧問的安倍晉三也出席為論壇開幕致詞，強調對台灣的重視以及自由印太區域團結的重要性。

安倍表示，「我們非常重視台灣，希望台灣能參加國際組織，包括世界衛生大會（WHA）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」

安倍也提及，當今國際社會結構不同於冷戰時期，支持自由民主的重心也由北約（NATO）轉向應對中國，而該國在南海、東海意圖片面改變現狀令人擔憂，為此，日本在過去30年來軍費已增加了42倍。

日本防衛大臣岸信夫雖未出席，但在預先準備好的致詞稿中引述日美領袖會談共同聲明，指出日美兩國強調台灣海峽和平穩定的重要性，並希望兩岸問題和平解決。

此外，岸信夫表示，就如本年度的日本防衛白皮書當中指出，有關台灣局勢的安定，不僅是對日本的安全保障，對國際社會的穩定也是相當重要。他期待台美日戰略論壇的角色能成為國際社會新的定位，能累積有效的成果，也盼各位積極參與，並能中長期持續進行對話。