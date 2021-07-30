〈時評〉奧運五朝元老後 台灣出現人才斷層？

37歲的台灣網球好手盧彥勳25日在東京奧運男單首輪輸球止步，這場比賽也成為他20年職業網球生涯最終戰，儘管結果不好，但他直言重點是至少還有... 37歲的台灣網球好手盧彥勳25日在東京奧運男單首輪輸球止步，這場比賽也成為他20年職業網球生涯最終戰，儘管結果不好，但他直言重點是至少還有勇氣嘗試，「 我站在自己的頒獎台上，對自己感到驕傲」。 (來源 中央社)

今年東京奧運的台灣代表隊，出現兩位「五朝元老」的選手，這兩位參賽選手的精神和毅力，吸引國人無數的目光，受到無數人的敬佩外，國人更應該思考的是，如何培養更多優秀的新選手，才不會讓體育發展出現人才嚴重斷層。

這次奧運的台灣代表隊選手當中，包括網球選手盧彥勳和桌球選手莊智淵，都被稱為「五朝元老」，也就是這兩人都已經參加過五次奧運，格外引起關注。

一般來說，選手的運動生涯因為各種類別而有所不同，但通常也不會太長。尤其是奧運，被視為運動的最高殿堂，每四年舉辦一次，一生能參加過一次奧運已經非常不容易，若是要參加兩次以上，更是了不起，因為選手必須將自己一直維持在巔峰狀態。

目前記錄上參賽次數最多是加拿大馬術選手米勒爾（Ian Millar），他在1972年慕尼黑奧運初次參賽，到了2012年的倫敦奧運仍有他的身影，米勒爾一生共參加過十屆奧運；排名第二的是參加過九次奧運，包括奧地利的帆船選手盧達爾斯基（Hubert Raudaschl）、拉脫維亞的射擊選手克茲米斯（Afanasijs Kuzmins）。這些運動項目，以技巧為主，不像技擊運動激烈。

這次我國代表選手盧彥勳、莊智淵皆為五朝元老，等於將近20年來都在努力練習，並且始終取得相當好的成績，才能一直拿到奧運入場券。但這兩項運動都非常消耗體力，不光是以技巧為主。

以盧彥勳為例，他在2004年第一次參加奧運，當年只有21歲，如今大約38歲，至於莊智淵同樣在2004年第一次代表台灣在奧運比賽，現在他已經40歲，仍繼續在賽場上爭戰。盧彥勳、莊智淵的運動家精神，感動了台灣的每一個人。

不論是盧彥勳或莊智淵，能在奧運殿堂上發光發熱，都是這兩位選手辛苦努力的成果，因此一再獲得肯定；但國人除了敬佩五朝元老外，或許更要思考運動人才的培養，才能讓這些老將與新秀一起四處比賽，傳承更多經驗。

以桌球男單為例，除了莊智淵外，當有另外一位選手林昀儒參賽，但網球男單僅有盧彥勳一人。這也代表台灣網球人才在男單部分，明顯出現斷層，台灣既然能在這些比賽項目打進奧運，也證明在這些運動領域有潛力，因此，可以花更多心思好好發展這些運動，以培養更多後起之秀。

（作者李平華，資深媒體人）