逾百諾貝爾獎得主指控中國 阻止達賴喇嘛和李遠哲在峰上演說

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）上百位諾貝爾獎得主昨(28)日聯合聲明，指控中國政府試圖阻撓西藏精神領袖達賴喇嘛(Dalai Lama)，以及台灣化學家李遠哲在首屆「諾貝爾獎峰會」（Nobel Prize Summit）上發表談話，美國國務院和聯邦調查局（FBI）已介入調查。

根據《南華早報》報導，首屆「諾貝爾獎峰會」在今(2021)年4月26日至28日舉行，當時邀請1989年諾貝爾和平獎得主達賴喇嘛和1986年諾貝爾化學獎得主李遠哲出席並發表演說。7月28日，有逾100位諾貝爾獎得主透過線上發布的聲明指控，中國政府曾試圖阻撓2人在峰會上有任何發言機會，得主們對於峰會前後曾發生的事相當關切。

根據聲明，中國大使館4月曾要求舉辦方從演說名單中刪除這2人，共同主辦峰會的美國國家科學院（US National Academy of Sciences）發言人也證實，中國大使館3、4月致電科學院人員並於峰會前一天，發電郵重申這項要求，然而舉辦方並未妥協。

1993年諾貝爾醫學獎得主羅伯茲（Richard Roberts）也是負責這份聲明的英格蘭生物實驗室首席科學官向「科學」（Science）期刊指出，中國大使館致電阻止2人演講的事，已引起美國國務院和聯邦調查局（FBI）調查，尚待調查結果出爐。

該連署聲明指出，「諾貝爾獎峰會」期間曾出現兩次網路攻擊事件，一次是4月26日，視訊會議被打斷，另一次是4月27日，整個視訊平台無法運作，諾貝爾得主們對中國政府企圖阻擾兩位諾貝爾獎得主或任何人在會議中的發言，都感到非常憤怒。