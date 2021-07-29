疫情延誤就醫再+1　她舌頭潰瘍拖2個月變舌癌　彰基：再晚一點就是末期

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）疫情期間畏懼就醫因而耽誤病情的案例頻傳，彰化基督教醫院院長陳穆寬教授表示，近期收治一名患者，因疫情延誤就醫，差點變末期舌癌；他表示，大部分醫院的醫病疫苗防護網已經成形，民眾可安心在安全的環境就醫，呼籲民眾如有不適應盡速到就醫，以免延誤病情。

彰化基督教醫院院長暨臺灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳穆寬教授觀察到，今年疫情期間有約1/3癌症患者由於疫情因素，不敢上醫院看診，原本可以早期治療的病灶一再拖延，導致惡化至癌症末期無法治癒。

他提到，彰基耳鼻喉暨頭頸外科門診，今年就遇到一位舌癌患者，因為疫情不敢就醫，險些變為癌症末期。洪小姐居住於台北市，今年四月開始，舌頭就有一個潰瘍，超過一個月一直沒有好，又突逢疫情變嚴重，也暫緩了就醫的計畫。

又過了一個月，沒想到潰瘍仍舊沒有好，還變成一個硬塊，擔心是口腔癌的她才趕緊前往擅長頭頸癌治療的彰基求診。

陳穆寬表示，經門診診斷後發現，患者舌頭潰瘍已經演變成舌癌，由於舌癌易轉移到頸部淋巴結、甚至遠端轉移，患者在一週內便接受手術治療，並在術後第5天出院返家，且不須手術需要任何電療化療。

陳穆寬教授提醒大家，如果有口腔疼痛、口腔潰瘍、口腔不明出血、口腔腫塊、頸部腫塊等症狀，一定要趕快就醫，切勿自行判斷而延誤病情。

已經確診的病患也切勿因為疫情不敢就醫，陳穆寬強調，曾有病人在口腔癌的治療過程中，因為擔心疫情，自行決定中斷治療，最後腫瘤不僅越長越大，還將臉吃出一個大洞，轉變為末期癌症。