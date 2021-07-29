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挺台參與世衛 美參院外委會通過法案要國務卿加把勁

該法案在參議院外委會會議上無異議通過。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/29 10:06
美國參議院外委會於美東時間28日通過法案要求加強挺台灣取得世界衛生大會觀察員身份的作為。（圖／中央社）

美國參議院外委會於美東時間28日通過法案要求加強挺台灣取得世界衛生大會觀察員身份的作為。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國參議院外委會於美東時間28日通過友台法案，要求國務卿協助台灣重返世界衛生大會（WHA），拿回觀察員身分。外委會主席梅南德茲批中國阻台的作為，並指美國應有更多作為支持台灣國際參與。

美國參議院外委會昨日召開會議，無異議通過於3月17日以主席梅南德茲（Bob Menendez）為首提出的友台法案，該法案要求美國國務卿制定策略，協助台灣重獲世界衛生大會（WHA）觀察員身分。

梅南德茲表示，中國孤立台灣參與國際活動與機構的作為，不僅破壞全球抗疫的努力，還威脅到國際經濟與政治安全。因此，這部法案清楚表示，「美國必須拿出更多作為支持台灣國際參與，尤其在世界衛生組織（WHO）。」

參院軍事委員會共和黨首席議員、參議院「臺灣連線」共同主席殷荷菲（James Inhofe）則表示，台灣是醫療科技與人道救援的國際領導者，中國卻竭力將其排除在WHA之外，這樣的霸凌行徑「不可接受」。

根據草案內容，美國國務卿在台灣未取得觀察員身分的每屆WHA後，須說明美國在協助台灣計畫上，所做出的修正與努力。

該法案指出，台灣是全球衛生模範貢獻者，自1996年來挹注超過60億美元（約新台幣1714億元）經費於國際醫療與人道救援，在伊波拉危機與新冠疫情中也捐錢出物資幫助需要的國家。法案強調，「病毒無國界，不必要地將台灣排除在全球衛生合作外，只會增加全球傳染病所帶來的危險。」

參議院外委會在該會議中以口頭表決方式，無異議通過法案，之後將送交參議院全院審理。眾議院外委會已在3月25日通過內容幾乎完全相同的眾院版法案。待其中一部法案獲得參眾兩院通過，送交美國總統拜登（Joe Biden）簽署後即可生效。

台灣自1997年開始爭取加入世衛，2009 年起獲邀以觀察員身分參與WHA。之後由於政黨輪替，兩岸關係惡化，中國強力阻撓反對導致台灣自2017年以來已連續多年未獲邀，今年WHA大會前夕，台灣雖獲得歐美以及友邦多國的公開支持，依舊未獲邀與會。
台美友好
挺台
世界衛生組織（WHO）
世界衛生大會（WHA）
國際參與
梅南德茲（Bob Menendez）
殷荷菲（James Inhofe）

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