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國際著名黑猩猩專家珍古德 受邀擔任聯合國氣候峰會提倡者

珍古德多次表示，氣候變遷是影響生物多樣性問題的主要原因之一，也不斷提醒人類環境破壞危害動物生存的嚴重性。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/29 09:54
國際著名黑猩猩專家珍古德

國際著名黑猩猩專家珍古德 (來源 台灣英文新聞)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）將於10月31日在格拉斯哥（Glasgow）舉辦，唐獎基金會28日表示，英國政府日前宣布，邀請2020唐獎永續發展獎得主珍古德擔任提倡者（Advocate）。

珍古德（Jane Goodall）為國際知名的靈長類動物學家，她投入黑猩猩研究超過60年時間，並於1977年創立了「國際珍古德協會(Jane Goodall Institute)，推動全球野生動物保育和環境教育。1991年起，她推動「根與芽」國際環境教育計畫，培養年輕人以正向的態度，關心社區、改善環境及愛護動物。珍古德多次表示，氣候變遷是影響生物多樣性問題的主要原因之一，也不斷提醒人類環境破壞危害動物生存的嚴重性。

唐獎基金會於2020年頒給珍古德博士「永續發展獎」，肯定其硏究的開創性發現，足以重新定義人類與動物的關係，以及她終身在地球環境保育工作上無與倫比的奉獻。

唐獎基金會表示，英國政府將於10月31日至11月12日在格拉斯哥（Glasgow）主辦COP26，日前宣布邀請珍古德擔任COP26提倡者（COP26 Advocate），並將在會議中談論有關森林、生物多樣性和自然相關的解決方案。

唐獎基金會指出，珍古德錄製一段影片表示，在COP26會中至今親眼目睹冰層融化、森林毀滅、海平面上升等，甚至近期全球頻傳暴風、洪水、乾旱和野火蔓延等，都是因為人類對大自然的不尊重，造成氣候變遷和生物多樣性危機，現在是人類與自然世界關係的轉捩點，人類更應積極採取行動。

珍古德強調，人類應減少「非永續的生活模式」(unsustainable lifestyle)，防止物種瀕臨絕種，她呼籲民眾應謹慎思考每天所做的選擇，例如去超市採買食物時，須思考食物來源及其生產方式是否有害環境、殘忍對待動物、或其生產方式讓勞工遭受不公平的待遇。而這樣的思考模式可能會使產品的價格提高，但也意味著大家將更珍惜資源，少浪費資源。

唐獎基金會指出，COP26 被視為《巴黎氣候協議》簽署後最重要的一場國際性氣候變遷會議，隨著全球疫情逐步有效控制，人類生活逐漸恢復正常、經濟活動陸續活絡，新冠肺炎(COVID-19)疫情帶來的全球性衝擊，便是警示人們「提早行動」的重要性，積極面對及對抗氣候變遷挑戰，才可避免人類陷入另一場全球性災難。
唐獎基金會
珍古德
靈長類動物學家
氣候變化綱要公約
聯合國

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