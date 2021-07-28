台灣選手東京奧運表現亮眼，包括楊勇緯（後左1）、羅嘉翎（前中）和方莞靈等18人, 28日返回台灣。中央社 台灣選手東京奧運表現亮眼，包括楊勇緯（後左1）、羅嘉翎（前中）和方莞靈等18人, 28日返回台灣。中央社

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本東京奧運仍在持續進行，表現亮眼的台灣選手包括楊勇緯、羅嘉翎和方莞靈等18人已結束賽程，在今天(7/28) 返回台灣，疫情指揮中心指揮官陳時中下午重申，完整施打2劑COVID-19疫苗的國手，入境免檢疫。

台灣東奧柔道、跆拳道、輕艇及舉重代表團28日下午搭機從日本返台，拿下柔道男子60公斤級銀牌的「柔道男神」楊勇緯（左）與跆拳道銅牌得主羅嘉翎（右）下機時特別把獎牌戴在胸前，方便媒體拍照。中央社

中央流行疫情指揮中心陳時中今天下午指揮中心記者會中表示，18名返台奧運國手，主管單位將依照事前已經指揮中心核准防疫計畫書做出恰當安排，國手返台未完整接種2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗者，將入住檢疫旅館完成14天檢疫；完整接種2劑且滿14天者，因為有完全保護力，如無接觸高風險族群，允許14天加強版自主健康管理即可。

陳時中說，選手從日本住宿處前往機場的交通方式，體育署都已經與指揮中心充分討論，相信搭乘商務艙回台的國手，在機上也多會落實自我防護及間隔出適當社交距離；他也說，選手載譽歸國，入境後的媒體訪問，呼籲不要一窩蜂往前擠，一定要保持社交距離。

一般民眾入境是否可能比照東奧國手，完整接種疫苗者免檢疫，陳時中強調，奧運國手與一般民眾在國外的監控程度不同，東京奧運全程落實最高等級感染管控，不僅有防疫官隨行，須專車接送，在住宿處與他人接觸時也須全員戴口罩。一般民眾沒辦法保護到此程度，在海外仍可能接觸確診者。

台灣東奧柔道、跆拳道、輕艇及舉重代表隊今天下午搭機從日本東京載譽歸國，獲得柔道銀牌的楊勇緯與拿下跆拳道銅牌的羅嘉翎成為焦點。

首批返國的選手下午搭乘中華航空班機從日本返台，在東奧開賽首日就代表台灣在柔道男子60公斤級奪下銀牌的「柔道男神」楊勇緯，以及跆拳道銅牌得主羅嘉翎搭乘同一架班機，在下午5時11分抵達桃園國際機場。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，中央流行疫情指揮中心和體育署、中華奧會等單位，特別安排奧運代表團歸國檢疫專案，代表團成員及工作人員與一般旅客間隔下機，由專人引導通過專屬檢疫、通關作業櫃台，達到分流、禮遇、防疫的要求，代表團成員完成核酸檢測（PCR）後，坐上防疫專車前往檢疫旅館執行檢疫程序。

「柔道男神」楊勇緯的父親表示，原本想要去接機，但因疫情所以取消，將等楊勇緯防疫隔離結束後全家再一起好好慶祝。

楊勇緯傍晚搭機返台，在機場受到熱情粉絲歡迎，他的父母則待在家中，沒有出面接受採訪，中央社引述他的父親許鴻明在接受電話訪問表示，原本準備要去機場接機，但因他與太太2人都還沒打COVID-19疫苗，考慮到疫情，就沒有去接機。

楊勇緯首次出征奧運就勇奪銀牌，返台後家人會如何慶祝，許鴻明指出，楊勇緯返台後，將安排到左訓中心防疫隔離，先14天隔離再7天自主健康管理，期間楊勇緯都決定待在左訓中心，這段時間，他們會討論一下，等隔離結束後全家再一起慶祝。

楊勇緯奪牌後全家都很興奮，許鴻明說，就興奮個1、2天，也是要繼續過生活，不過心情還是很開心，也接到很多親朋好友的祝賀。

外表帥氣的楊勇緯引起很多女粉絲的關注，由於楊勇緯專注訓練還沒有女朋友，許鴻明表示，以他對兒子的了解，如果楊勇緯堅持還要參加下一屆奧運，以兒子的個性，是很有自制力的，應該不會交女朋友。

中華奧運代表隊楊勇緯羅嘉翎等18選手返國 台灣指揮官陳時中：打過2劑疫苗入境免檢疫