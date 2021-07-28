Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

中華奧運代表隊楊勇緯羅嘉翎等18選手返國　台灣指揮官陳時中：打過2劑疫苗入境免檢疫

▲台灣奧運柔道、跆拳道、輕艇及舉重代表團，7/28下午搭乘中華航空班機從日本返國，在東奧開賽首日，就代表台灣在柔道男子60公斤級奪銀的「柔道男神」楊勇緯，以及跆拳道銅牌得主羅嘉翎搭乘同一架班機，在下午5時11分抵達桃園國際機場。▲「柔道男神」楊勇緯的父親表示，原本想去接機，但因疫情所以取消，將等楊勇緯防疫隔離結束後全家再一起好好慶祝。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/07/28 21:21
台灣選手東京奧運表現亮眼，包括楊勇緯（後左1）、羅嘉翎（前中）和方莞靈等18人, 28日返回台灣。中央社

台灣選手東京奧運表現亮眼，包括楊勇緯（後左1）、羅嘉翎（前中）和方莞靈等18人, 28日返回台灣。中央社

延伸閱讀:【有洋蔥】日本東京奧運•頒獎花束背後的故事

【日本東京奧運】台灣「桌球教父」莊智淵不孤單 　出戰奧運近百萬觀眾陪伴

【日本東京奧運】中華隊射箭選手譚雅婷回應酸民：「當選手的我們，沒有人會想輸」

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本東京奧運仍在持續進行，表現亮眼的台灣選手包括楊勇緯、羅嘉翎和方莞靈等18人已結束賽程，在今天(7/28) 返回台灣，疫情指揮中心指揮官陳時中下午重申，完整施打2劑COVID-19疫苗的國手，入境免檢疫。

中華奧運代表隊楊勇緯羅嘉翎等18選手返國　台灣指揮官陳時中：打過2劑疫苗入境免檢疫

台灣東奧柔道、跆拳道、輕艇及舉重代表團28日下午搭機從日本返台，拿下柔道男子60公斤級銀牌的「柔道男神」楊勇緯（左）與跆拳道銅牌得主羅嘉翎（右）下機時特別把獎牌戴在胸前，方便媒體拍照。中央社

中央流行疫情指揮中心陳時中今天下午指揮中心記者會中表示，18名返台奧運國手，主管單位將依照事前已經指揮中心核准防疫計畫書做出恰當安排，國手返台未完整接種2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗者，將入住檢疫旅館完成14天檢疫；完整接種2劑且滿14天者，因為有完全保護力，如無接觸高風險族群，允許14天加強版自主健康管理即可。

陳時中說，選手從日本住宿處前往機場的交通方式，體育署都已經與指揮中心充分討論，相信搭乘商務艙回台的國手，在機上也多會落實自我防護及間隔出適當社交距離；他也說，選手載譽歸國，入境後的媒體訪問，呼籲不要一窩蜂往前擠，一定要保持社交距離。

一般民眾入境是否可能比照東奧國手，完整接種疫苗者免檢疫，陳時中強調，奧運國手與一般民眾在國外的監控程度不同，東京奧運全程落實最高等級感染管控，不僅有防疫官隨行，須專車接送，在住宿處與他人接觸時也須全員戴口罩。一般民眾沒辦法保護到此程度，在海外仍可能接觸確診者。

台灣東奧柔道、跆拳道、輕艇及舉重代表隊今天下午搭機從日本東京載譽歸國，獲得柔道銀牌的楊勇緯與拿下跆拳道銅牌的羅嘉翎成為焦點。

首批返國的選手下午搭乘中華航空班機從日本返台，在東奧開賽首日就代表台灣在柔道男子60公斤級奪下銀牌的「柔道男神」楊勇緯，以及跆拳道銅牌得主羅嘉翎搭乘同一架班機，在下午5時11分抵達桃園國際機場。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，中央流行疫情指揮中心和體育署、中華奧會等單位，特別安排奧運代表團歸國檢疫專案，代表團成員及工作人員與一般旅客間隔下機，由專人引導通過專屬檢疫、通關作業櫃台，達到分流、禮遇、防疫的要求，代表團成員完成核酸檢測（PCR）後，坐上防疫專車前往檢疫旅館執行檢疫程序。

「柔道男神」楊勇緯的父親表示，原本想要去接機，但因疫情所以取消，將等楊勇緯防疫隔離結束後全家再一起好好慶祝。

楊勇緯傍晚搭機返台，在機場受到熱情粉絲歡迎，他的父母則待在家中，沒有出面接受採訪，中央社引述他的父親許鴻明在接受電話訪問表示，原本準備要去機場接機，但因他與太太2人都還沒打COVID-19疫苗，考慮到疫情，就沒有去接機。

楊勇緯首次出征奧運就勇奪銀牌，返台後家人會如何慶祝，許鴻明指出，楊勇緯返台後，將安排到左訓中心防疫隔離，先14天隔離再7天自主健康管理，期間楊勇緯都決定待在左訓中心，這段時間，他們會討論一下，等隔離結束後全家再一起慶祝。

楊勇緯奪牌後全家都很興奮，許鴻明說，就興奮個1、2天，也是要繼續過生活，不過心情還是很開心，也接到很多親朋好友的祝賀。

外表帥氣的楊勇緯引起很多女粉絲的關注，由於楊勇緯專注訓練還沒有女朋友，許鴻明表示，以他對兒子的了解，如果楊勇緯堅持還要參加下一屆奧運，以兒子的個性，是很有自制力的，應該不會交女朋友。

中華奧運代表隊楊勇緯羅嘉翎等18選手返國　台灣指揮官陳時中：打過2劑疫苗入境免檢疫
柔道
楊勇緯
跆拳道
羅嘉翎
日本
東京奧運

相關新聞

【日本東京奧運】台灣「桌球教父」莊智淵不孤單　比賽近百萬觀眾陪伴
【日本東京奧運】台灣「桌球教父」莊智淵不孤單　比賽近百萬觀眾陪伴
2021/07/28 13:53
【日本東京奧運】中華隊射箭選手譚雅婷回應酸民：「當選手的我們，沒有人會想輸」
【日本東京奧運】中華隊射箭選手譚雅婷回應酸民：「當選手的我們，沒有人會想輸」
2021/07/28 13:33
更新【日本東京奧運】台灣第一面金牌到手! 「舉重女神」郭婞淳抓舉挺舉與總和•共創3項奧運紀錄　
更新【日本東京奧運】台灣第一面金牌到手! 「舉重女神」郭婞淳抓舉挺舉與總和•共創3項奧運紀錄　
2021/07/27 21:02
最新!【日本東京奧運】中華隊林昀儒、鄭怡靜•桌球混雙直落4奪銅牌　台灣累計2銀2銅•歷來最優開局!
最新!【日本東京奧運】中華隊林昀儒、鄭怡靜•桌球混雙直落4奪銅牌　台灣累計2銀2銅•歷來最優開局!
2021/07/26 20:36
【東京奧運】颱風「尼伯特」料27日登陸日本　東奧27日與28日划船賽事順延
【東京奧運】颱風「尼伯特」料27日登陸日本　東奧27日與28日划船賽事順延
2021/07/26 13:18

更新時間 : 2021-07-28 22:05 GMT+08:00

最受歡迎

7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起全台灣降二級　新北市降級指引一次看！電影院、步道、戶外運動場等有條件開放
7/27起全台灣降二級　新北市降級指引一次看！電影院、步道、戶外運動場等有條件開放
【7/23-8/8】日本東京奧運•台灣13個頻道轉播 17天觀賽重點報你知
【7/23-8/8】日本東京奧運•台灣13個頻道轉播 17天觀賽重點報你知
第四輪疫苗7/30開打　7/27起144萬人可預約接種
第四輪疫苗7/30開打　7/27起144萬人可預約接種
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
7/27起開放莫德納疫苗第2劑登記意願　指揮中心：沒有開放混打
7/27起開放莫德納疫苗第2劑登記意願　指揮中心：沒有開放混打
快訊【日本東京奧運】台灣又一銀牌落袋•射箭男團冠軍戰不敵南韓　中華隊累計2銀1銅
快訊【日本東京奧運】台灣又一銀牌落袋•射箭男團冠軍戰不敵南韓　中華隊累計2銀1銅
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看