更新時間: 2021-07-28 20:42

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）證交所今天(7/28) 公告，陽明列為處置股，將採每20分鐘撮合一次，處置期間自7月29日起至8月11日止。

證交所公告內容指出:

陽明股票（代號:2609）於最近30個營業日內，第二次（含）以上發布監視處置，該證券於110年7月29日至110年8月11日（10個營業日，如遇：ａ有價證券最後交易日在處置期間，僅處置至最後交易日，ｂ有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行，ｃ開休市日變動則調整處置迄日），調降融資比率為零及提高融券保證金一成。

台北股市今天開低走低，收盤跌134.65點，成為17135.22點，跌幅0.78%，成交金額新台幣5554.83億元。

加權指數開盤為17252.87點，盤中最高17252.87點，最低16893.7點；不含金融股指數15013.64點，跌115.13點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.64%、食品股跌0.84% 、塑化股跌0.43%、紡織股跌0.44%、機電股跌1.1%、造紙股跌1.26%、營建股跌0.52%、金融股跌0.94%。

委買張數1946萬2555張，委賣張數1430萬8345張，成交張數1040萬2810張。

收盤時上漲167家，下跌746家，持平56家。

成交量前5名個股為長榮、陽明、元大台灣50反1、萬海、聯電。

漲幅前5名個股為萬海、和康生、立萬利、怡華、威宏-KY。

跌幅前5名個股為敦泰、杜康-DR、宏齊、吉祥全、矽創。

台股今天跌134點，守住1萬7000點關卡，外資及陸資賣超新台幣220.15億元，主要減碼半導體、金融、航運類股，其中晶圓代工二哥聯電賣超7萬張排名第1，萬海、台積電均賣超逾1萬張。

三大法人今天同步賣超，自營商賣超5.99億元，投信賣超12.75億元，外資及陸資賣超220.15億元；合計賣超238.89億元。

儘管台股今年屢創新高，但外資賣多買少，上半年累計賣超3968億元，主要調節評價偏高的科技股，轉進低基期的傳產、金融及電子股；上半年面板股群創遭賣超89.9萬張排名第1，晶圓雙雄的聯電、台積電分別以89萬張、46.5萬張位居第2、3名。

本週台股跌勢波及中小型電子股，外資持續減碼，已連續3天賣超；7月以來外資累計提款逾1238億元。

華冠投顧分析師范振鴻指出，大盤已經跌破季線，接下來兩三天季線會進入下壓，整理期恐長達一個月以上，需等待季線走穩。如果今天(7/28) 晚上美股道瓊指數跌破昨天低點，也要留意美股可能進入修正。

證交所公告: 陽明列為處置股

證交所今天(7/28)傍晚公告，陽明連續3個營業日達「公布注意交易資訊」標準，且最近30個營業日內曾發布處置交易資訊。陽明將自29日起至8月11日止將被納入處置，約每20分鐘撮合一次。

陽明今天終場下挫3.67%，收118元，為貨櫃三雄唯一收黑，成交值新台幣568.94億元，張數達48.5萬張。陽明歷史高點出現在7月7日，股價攀上234.5元，然而近期表現疲弱，以今天收盤價來看，已自高點下挫116.5元，回檔幅度達49.6%。

航運股自高點拉回近一個月，在短線跌幅逾4成下，今天尾盤由萬海領軍強攻漲停，帶動類股逆勢收漲2.54%。法人分析，短線抄底、隔日沖及中長期布局等資金進場，帶動股價上演殺低走高戲碼。

航運股自去年8月起展開「航海王」的驚奇之旅，歷經近一年逾10倍的漲幅，至今年7月初於高點拉回修正，貨櫃三雄陽明、長榮及萬海短線跌幅均逾4成，回測季線支撐。期間更遭遇美國政府調查航商收取貨櫃滯箱和滯港費（D&D）等費用，陽明、長榮也在調查名單內，外資隨即端出報告調降評等，將長榮投資評等降為「中立」。

此外，從短線籌碼面來看，長榮及萬海自股價高點當日至7月27日，融資餘額分別減少5萬3184張及1萬2475張，減幅分別為16.31%及24%，遠不及短線逾4成的跌幅；而陽明融資餘額更逆勢增加9379張，增幅5.2%。若從當沖交易情況來看，萬海27日當沖比高達77%，陽明及長榮當沖比也達58.49%、58.09%，航運股熱度不退更增加籌碼凌亂情況。

由於航運類股融資餘額在跌勢中未見明顯減碼、當沖交易依然盛行，市場憂心的籌碼凌亂情況始終未改善；即便貨櫃三雄在股東會及法人說明會中對後市釋出正向展望，仍不敵融資斷頭、違約交割及當沖賣壓所形成惡性循環，航運股依舊連日走弱。

【台灣股市驚濤駭浪】證交所: 陽明7/29-8/11列處置股 每20分鐘撮合一次

至今天(7/28) 盤中低點為止，陽明、長榮及萬海自7月初高點拉回的跌幅分別達52.8%、50%及44.2%。由於技術面跌幅高達5成，航運股今天吸引短線及中長線資金進場，上演反彈戲碼，在台股盤中大跌逾300點的弱勢格局中，扮演撐盤角色。航運股指數終場逆勢收漲2.54%，收在259.27點，類股成交金額達新台幣2051.8億元，占大盤成交比重約36%。

觀察指標股貨櫃三雄，萬海站回5日均線225元並守住季線197元，尾盤出現多筆499張大單敲進，終場以漲停價225.5元作收，成交值458.81億元，成交張數達21.9萬張，為7月8日以來最大量。

長榮終場成交量、成交值均為上市第一，交易張數67.2萬張，成交金額達837.4億元，今天以131.5元作收，上漲3.95%，市值6931.28億元，排名第9；陽明下挫3.67%，收118元，成交值568.94億元，張數達48.5萬張。

分析師看航運股

中央社引述新光投信董事長劉坤錫分析，貨櫃三雄尚未公布第2季財報，市場預期將有不錯成績，除了基本面護體，加上股價自高點回檔超過4成，帶動股價跌深反彈。不過，他認為貨櫃三雄已見高點，將呈現區間震盪格局。

第一金投顧董事長陳奕光認為，在短線急跌下，推估今天早盤有丙種資金調節，導致股價非理性下跌。不過航運股價跌深後，短線抄底、隔日沖及中長期布局資金進場，帶動股價反彈，上演殺低走高戲碼。

他說，貨櫃三雄自高點回檔，短線乖離率大，預估反彈將續航，不會只是一日行情，短線有望重拾10日均線；但市場已知海運基本面佳，缺櫃、缺艙帶動運價走高，若沒有其他驚喜，股價恐難再攻破前波高點。

法人分析，航運股近期出現多殺多恐慌賣壓，中小散戶籌碼凌亂，不過海運基本面仍看佳，待融資瘦身後有望醞釀再反彈攻高。

另外，證券交易所、櫃買中心日前宣布，針對當沖比率逾6成且符合一定條件個股納入規範，將會公布注意交易資訊，提醒投資人注意交易風險，預計自8月27日起實施。

陳奕光指出，全民瘋台股，市場出現太多飆股，主管機關此舉有助市場冷卻，避免市場資金過度集中，也有望降低市場屢次出現違約交割，保護投資人。

【台灣股市驚濤駭浪】證交所: 陽明7/29-8/11列處置股 每20分鐘撮合一次