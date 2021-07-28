Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

歐盟第一批！ 立陶宛贈疫苗31日抵台

台灣駐拉脫維亞代表處表示，該批疫苗今日已送至當地機場待運。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/28 18:08
台灣駐拉脫維亞代表處代表黃鈞耀於今(28)日上午與立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis），在立陶宛維爾紐斯機場...

台灣駐拉脫維亞代表處代表黃鈞耀於今(28)日上午與立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis），在立陶宛維爾紐斯機場...

(台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）台灣駐拉脫維亞代表處今（28）日表示，立陶宛向我國捐贈之疫苗今日已送至當地機場待運，預計31日抵達台灣。

位處中歐的立陶宛，6月22日宣布向我國捐贈2萬劑AZ疫苗，之後斯洛伐克、捷克紛紛跟進寫我國捐贈疫苗。今日兼轄立陶宛的台灣駐拉脫維亞代表處在臉書上表示，疫苗已於本日送達立陶宛機場，預計31日上午將會抵達桃園機場。

貼文指出，拉脫維亞代表處代表黃鈞耀於今日上午與立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis），在立陶宛維爾紐斯機場，於疫苗送交機場倉儲，準備安排啟運前合影。黃代表與馬爾德基斯共持「Taiwan Thanks Lithuania!」標語，表達台灣感謝立陶宛的謝忱。

立陶宛不僅為首個向台灣表達善意、伸出友誼之手的國家，這批2萬劑疫苗也將成為首批抵達台灣的歐盟的疫苗援助。

立陶宛展現與我國的友好關係，該國經濟部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）於7月5日接受德國媒體專訪時曾預告，將於10、11月設立駐台辦事處。我國外交部長吳釗燮7月20日也宣布將於立陶宛設立台灣代表處，而這將是我國在歐洲首個以「台灣」為名設立的代表處。
立陶宛
疫苗捐助
AZ疫苗
台灣-立陶宛

相關新聞

58.2萬劑AZ疫苗下午3時14分抵桃機　 台灣累計取得逾948萬劑疫苗
58.2萬劑AZ疫苗下午3時14分抵桃機　 台灣累計取得逾948萬劑疫苗
2021/07/27 18:30
第四輪疫苗7/30開打　7/27起144萬人可預約接種
第四輪疫苗7/30開打　7/27起144萬人可預約接種
2021/07/26 14:36
台灣專家同意AZ混打mRNA疫苗　陳時中：擬從1至3類先執行
台灣專家同意AZ混打mRNA疫苗　陳時中：擬從1至3類先執行
2021/07/25 15:05
該打第二劑！指揮中心：已接種者、孕婦、留學生快去預約
該打第二劑！指揮中心：已接種者、孕婦、留學生快去預約
2021/07/23 16:19
（更新）首度在歐洲以「台灣」為名！吳釗燮：將於立陶宛設代表處
（更新）首度在歐洲以「台灣」為名！吳釗燮：將於立陶宛設代表處
2021/07/20 10:50

更新時間 : 2021-07-28 20:07 GMT+08:00

最受歡迎

7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起全台灣降二級　新北市降級指引一次看！電影院、步道、戶外運動場等有條件開放
7/27起全台灣降二級　新北市降級指引一次看！電影院、步道、戶外運動場等有條件開放
【7/23-8/8】日本東京奧運•台灣13個頻道轉播 17天觀賽重點報你知
【7/23-8/8】日本東京奧運•台灣13個頻道轉播 17天觀賽重點報你知
第四輪疫苗7/30開打　7/27起144萬人可預約接種
第四輪疫苗7/30開打　7/27起144萬人可預約接種
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
快訊【日本東京奧運】台灣又一銀牌落袋•射箭男團冠軍戰不敵南韓　中華隊累計2銀1銅
快訊【日本東京奧運】台灣又一銀牌落袋•射箭男團冠軍戰不敵南韓　中華隊累計2銀1銅
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
中國鄭州「京廣隧道」遭洪水吞噬　外傳解放軍全面接手！死亡人數恐成「國家機密」
中國鄭州「京廣隧道」遭洪水吞噬　外傳解放軍全面接手！死亡人數恐成「國家機密」