歐盟第一批！ 立陶宛贈疫苗31日抵台

台灣駐拉脫維亞代表處代表黃鈞耀於今(28)日上午與立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis），在立陶宛維爾紐斯機場... 台灣駐拉脫維亞代表處代表黃鈞耀於今(28)日上午與立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis），在立陶宛維爾紐斯機場合影。（圖／駐拉脫維亞代表處臉書）

(台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）台灣駐拉脫維亞代表處今（28）日表示，立陶宛向我國捐贈之疫苗今日已送至當地機場待運，預計31日抵達台灣。

位處中歐的立陶宛，6月22日宣布向我國捐贈2萬劑AZ疫苗，之後斯洛伐克、捷克紛紛跟進寫我國捐贈疫苗。今日兼轄立陶宛的台灣駐拉脫維亞代表處在臉書上表示，疫苗已於本日送達立陶宛機場，預計31日上午將會抵達桃園機場。

貼文指出，拉脫維亞代表處代表黃鈞耀於今日上午與立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis），在立陶宛維爾紐斯機場，於疫苗送交機場倉儲，準備安排啟運前合影。黃代表與馬爾德基斯共持「Taiwan Thanks Lithuania!」標語，表達台灣感謝立陶宛的謝忱。

立陶宛不僅為首個向台灣表達善意、伸出友誼之手的國家，這批2萬劑疫苗也將成為首批抵達台灣的歐盟的疫苗援助。

立陶宛展現與我國的友好關係，該國經濟部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）於7月5日接受德國媒體專訪時曾預告，將於10、11月設立駐台辦事處。我國外交部長吳釗燮7月20日也宣布將於立陶宛設立台灣代表處，而這將是我國在歐洲首個以「台灣」為名設立的代表處。