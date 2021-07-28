台灣紅龍果盛產！臺南場：水果要挑渾圓飽滿轉色均勻

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣每年6月到12月間是紅龍果的盛產期，今年夏季陽光充足，甜度風味更勝以往，在炎炎夏日享用，不僅消暑又富含膳食纖維及果膠類物質，行政院農業委員會臺南區農業改良場表示，建議消費者可多選購當季盛產的國產紅龍果，但脾胃虛寒者則應避免食用過量，以免腹瀉。

臺南場表示，紅龍果又稱火龍果，是仙人掌科的熱帶果樹，全台灣種植面積約2,800公頃，以南投縣及彰化縣種植最多，其次為屏東縣、臺南市及嘉義縣等地區。臺灣種植的紅龍果依果肉顏色主要區分為白肉種與紅肉種兩大類，白肉種主要產期為6月到11月，紅肉種以「大紅」品種栽種最廣，主要產期介於5月到12月。近年藉由夜間燈照產期調節技術的運用，幾乎可以達到週年生產。

紅龍果外觀鮮紅飽滿又喜氣，白肉種口感清甜爽脆，紅肉種口感細軟多汁，且甜度較高，略帶香氣，並含有豐富的甜菜紅素，而且紅龍果有豐富的礦物質及維生素，尤其鐵質為蘋果的8倍、奇異果的2倍及櫻桃的4倍，鎂為蘋果的8倍、奇異果與櫻桃的2倍，維生素C及維生素B2 與B3均為蘋果的2倍，除此之外，也有豐富的膳食纖維及果膠類物質，有助潤腸通便，但脾胃虛寒者則應避免食用過量，以免腹瀉。

臺南場說明，紅龍果在選購上，要挑選外形渾圓飽滿，果皮轉色均勻鮮豔，果萼端（縮口處）果皮完全轉色，鱗片轉紅達1半以上，無擦壓傷、病蟲害或裂果，鱗片及果梗切口均新鮮者為佳，購買後先置於冰箱冷藏，約可儲藏1-2星期。

圖片由行政院農業委員會台南區農業改良場提供

圖片由行政院農業委員會台南區農業改良場提供