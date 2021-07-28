疫起畫畫療癒 漳和中勾勒多元文化友善「我的國際新北市」

照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
今年暑假因疫情警戒，各校實體社團活動和夏令營紛紛停止辦理，學生悶得慌也無法到運動場或圖書館舒展身心，新北市漳和國中近日以「我的國際新北市」為主題，讓7到9年級學生、社區學習中心及新住民學習中心學員著色發揮創意，描繪心中多元文化的理想社區，讓學生安靜居家吹涼繪畫，發揮創意勾勒夢想中的理想城巿。
新北市漳和國中美術老師兼新住民學習中心黃淮鱗主任表示，別小看繪畫的作用，不僅可緩解疲勞，促進身、心、靈的健康。每個世代、每種身分看待多元文化的觀點不同，也呈現多元文化的創新與多樣，「專注藝術繪畫可在疫情期間，讓人心神安定，降低壓力與焦慮。」原本預計在期末時以傳統A4紙張供學生著色創作，因防疫升級改線上學習，讓學生採用APP繪圖軟體繪出心目中的理想社區，並提供學生操作電腦繪圖過程的影片，數位新世代的學生熟悉手機或電腦繪圖功能，很快就創作出作品，而新住民學習中心及社區學習中心的學員年紀較長，採用傳統繪圖方式。
這次參與繪畫之一的七年級蔡旻志同學，平時就喜歡畫畫，這次展現不同國家的力與美，包括日本相撲選手、台灣原住民、英國蘇格蘭裙、美國隊長、法國麵包、澳洲袋鼠、印度弄蛇人等，呈現不同多元文化特色。
新住民學習中心畫畫班來自寮國的陳安黎學員表示，一拿到這張著色畫的想法就是想呈現家鄉寮國的草屋，把純樸怡然的風貌復刻在中和住家周圍。她曾於新北市的新民季活動擔任攤主，分享寮國美食與文化，也曾參加新住民生活適應輔導班來認識台灣，若能在多元社區創造一些東南亞慢活的氛圍，會帶來恬淡的幸福感。
社區學習中心學員吳筱嵐所繪的四面佛、日本的地藏王、跳起印度傳統舞蹈的女人等，自然融合她夢想的社區，她語重心長的說，人的生命因為新文化的滋養，而變得更有深度，一個多元的社會必定包含各種信仰與宗教，並尊重傳統文化的傳承。她有次參加新北市多元文化活動，有一部分是在緬甸的佛堂裡獻花給緬甸僧侶，僧侶也替每個參與者奉上祝禱詞和象徵「佛法僧」的佛珠，希望未來市民能透過新住民文化體驗活動，讓社區居民更懂得欣賞與尊重各國文化。
另外一位社區學習中心學員林芳敏表示，單純的畫畫那一刻彷彿心就靜了下來。畫面中各國國旗飄揚，象徵多元文化的融合，社區內各個國家人士、新住民及家庭成員和樂融融，表現出多元文化共融在社區的和樂情境。
教育局長張明文表示，新北市新住民逾11萬人，是國際多元城市，對於各族群不同的多元文化，都應尊重、欣賞、學習認識不同文化之美，不分國籍，每位親師生都被公平的對待。在疫情下不妨透過繪畫療癒身心，在炎炎夏日的防疫生活中，透過各種主題展現自己的想像力。
照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供