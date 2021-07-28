疫起畫畫療癒 漳和中勾勒多元文化友善「我的國際新北市」

今年暑假因疫情警戒， 各校實體社團活動和夏令營紛紛停止辦理， 學生悶得慌也無法到運動場或圖書館舒展身心， 新北市漳和國中近日以「我的國際新北市」為主題，讓7到9年級學 生、社區學習中心及新住民學習中心學員著色發揮創意， 描繪心中多元文化的理想社區，讓學生安靜居家吹涼繪畫，發揮創意 勾勒夢想中的理想城巿。

新北市漳和國中美術老師兼新住民學習中心黃淮鱗主任表示， 別小看繪畫的作用，不僅可緩解疲勞，促進身、心、靈的健康。 每個世代、每種身分看待多元文化的觀點不同， 也呈現多元文化的創新與多樣，「專注藝術繪畫可在疫情期間， 讓人心神安定，降低壓力與焦慮。」原本預計在期末時以傳統A4紙 張供學生著色創作，因防疫升級改線上學習，讓學生採用APP繪圖 軟體繪出心目中的理想社區，並提供學生操作電腦繪圖過程的影片， 數位新世代的學生熟悉手機或電腦繪圖功能，很快就創作出作品， 而新住民學習中心及社區學習中心的學員年紀較長， 採用傳統繪圖方式。

這次參與繪畫之一的七年級蔡旻志同學，平時就喜歡畫畫， 這次展現不同國家的力與美，包括日本相撲選手、台灣原住民、 英國蘇格蘭裙、美國隊長、法國麵包、澳洲袋鼠、印度弄蛇人等， 呈現不同多元文化特色。

新住民學習中心畫畫班來自寮國的陳安黎學員表示， 一拿到這張著色畫的想法就是想呈現家鄉寮國的草屋， 把純樸怡然的風貌復刻在中和住家周圍。 她曾於新北市的新民季活動擔任攤主，分享寮國美食與文化， 也曾參加新住民生活適應輔導班來認識台灣， 若能在多元社區創造一些東南亞慢活的氛圍，會帶來恬淡的幸福感。

社區學習中心學員吳筱嵐所繪的四面佛、日本的地藏王、 跳起印度傳統舞蹈的女人等，自然融合她夢想的社區， 她語重心長的說，人的生命因為新文化的滋養，而變得更有深度， 一個多元的社會必定包含各種信仰與宗教，並尊重傳統文化的傳承。 她有次參加新北市多元文化活動， 有一部分是在緬甸的佛堂裡獻花給緬甸僧侶， 僧侶也替每個參與者奉上祝禱詞和象徵「佛法僧」的佛珠， 希望未來市民能透過新住民文化體驗活動， 讓社區居民更懂得欣賞與尊重各國文化。

另外一位社區學習中心學員林芳敏表示， 單純的畫畫那一刻彷彿心就靜了下來。畫面中各國國旗飄揚， 象徵多元文化的融合，社區內各個國家人士、 新住民及家庭成員和樂融融， 表現出多元文化共融在社區的和樂情境。

教育局長張明文表示，新北市新住民逾11萬人，是國際多元城市， 對於各族群不同的多元文化，都應尊重、欣賞、 學習認識不同文化之美，不分國籍，每位親師生都被公平的對待。在疫情下不妨透過繪畫療癒身心， 在炎炎夏日的防疫生活中，透過各種主題展現自己的想像力。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

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