秒殺!新北高中職線上英語營 外師帶你點餐、看電影、自我介紹及面試

高中職英語營開課囉！在疫情警戒下， 大專校院實體營隊紛紛取消，孩子暑假可以做哪些事？ 新北市為豐富高中職學生學習歷程及提升孩子「專業」及「英語」 能力，教育局幫所有高中職學生連結大專校院資源， 其中熱門選項是一開放報名秒殺額滿的線上英語營，由外籍教師在今 (28)日及8月4日共開設8場次，讓學生學習實用英文， 並完成英文自我介紹及實境英文面試，提升學生職場力、 行動力及英語力。

教育局表示，新北市暑期推出一系列免費線上技職課程， 除了英語營隊外，也結合臺灣師範大學、致理、亞東、景文、東南、 臺北城市、臺北海洋等7所大專校院，開設設計群、家政群、 機械群、電機電子群、餐旅群、動力機械群等60堂多元的主題課程 ，豐富孩子們的暑期生活，相關訊息可上Telegram「新北學 Bar資訊站」以及教育局暑假不打烊網站(https://e- holiday.ntpc.edu.tw)，查詢「技術型高中- 暑期課程」以及「隨點隨選-線上學習系統」。

本次的線上英語營隊課程，每場次全程參加的同學頒發參與證明， 豐富學生自身學習歷程及多元學習表現。 課程內容除了英文自我介紹及面試外，還包含異國美食點餐趣， 用英文點用美食；電影觀察站， 了解英文電影類別並學會貼切語句表達看電影情緒；常用實用英語， 從交朋友、生活購物、飲食等詞彙替換學習；英語小對話， 用美國人常用場景對話教導各類生字與句型；如何快速提升英語力， 讓即將升高三學生知道如何在短時間内運用資源提升英語能力， 並運用IT科技增進自身英語閱讀能力。

致理科大外師Brandon表示， 很喜歡透過線上互動指導學生有趣實用的教學內容， 以及學習英語上最容易犯錯的地方，強化聽、說、讀、寫的能力。 英文學習必須與生活相連結，讓英文簡單自然的融入日常生活， 才是最有感的方式。

參與英語營的新北高工二年級蘇桓岑同學表示， 電影觀察站課程的情境非常棒，能以日常生活主題為中心， 幫助我們快速運用最即時的實用語詞。 原來看電影有這麼多情緒表達英文可以使用，真的很有趣！

教育局長張明文表示，新北技職雙語以「專業英文、職場英語、 跨國連結」為核心，強調「動手做、學英文」結合自己所學專業， 透過視訊以全英文的課程來強化英語及專業能力，融合生活英語、 專業英文及多元職場體驗，激發學生學習動機， 增加對英文學習的興趣及自信心，備妥專精的「專業技能」與「 專業英語」為自己加分，接軌國際、立足世界舞台。