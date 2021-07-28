櫃買市場業績發表會 8月連推八場

櫃買中心表示，配合上櫃公司及興櫃公司110年第2季財務報告陸續公告，暨110年7月20日興櫃戰略新板開板，為利投資人瞭解公司最新之財務及業務資訊，將辦理8場「櫃買市場業績發表會」，日期分別為8月13日、17日、18日、20日、23日、24日、25日及26日。為避免室內群聚感染風險，本系列業績發表會將採線上直播方式（不開放投資人現場參與），由與會公司代表進行簡報直播，並針對投資人會前所提問題進行回覆。

櫃買中心指出，各場次與會公司之簡報檔將於發表會前一營業日下午5點前置於活動網頁下載專區，投資人可於發表會當日中午12點前，於活動網頁提問欄位輸入想詢問的財務業務問題，或於會後依公司簡報檔所示或公開資訊觀測站公司基本資料之投資人關係聯繫方式，續與公司溝通交流，每場簡報影音檔將於會議結束後置於櫃買中心網站影音專區，提供投資人點閱觀看。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，且加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，本系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，並邀請首檔登錄戰略新板交易之東研信超-新(6840)參與，各場主題依序為「生技醫療」、「智慧科技」、「富櫃200(一)」、「電子資訊」、「半導體」、「櫃買特色」、「興櫃公司」及「富櫃200(二)」等，與會公司分別為中裕(4147)、訊聯(1784)、醫揚(6569)、臺慶科(3357)、邑昇(5291)、聖暉(5536)、穩懋(3105)、信驊(5274)、智冠(5478)、岳豐(6220)、天正國際(6654)、叡揚(6752)、德微(3675)、中美晶(5483)、晶焱(6411)、世鎧(2063)、利機(3444)、弘煜科(6482)、濾能(6823)(興櫃一般板)、東研信超-新(6840)(興櫃戰略新板)、良維(6290)、金可-KY(8406)及明安(8938)，共邀請21家上櫃公司、1家興櫃一般板公司及1家興櫃戰略新板公司參與，歡迎投資人屆時到櫃買中心網站觀看線上直播。