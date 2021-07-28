慢飛天使的父親照顧時間是一般的7倍 八里愛心教養院：3位奶爸獲得「我的爸媽是超人」 獎項

新北市立八里愛心教養院為了解家長的療育分工並推動性平，在今年4月間針對三峽及三重日托中心進行調查，結果5月中旬因疫情爆發，全國三級警戒，日托中心停課不停班，老師透過視訊鼓勵家長將在家照顧拍成影片，參加「我的爸媽是超人」挑戰，果然吸引家長目光，經評選5位獲得優選，其中有鄭佑琳和陳婉榆2位媽媽，莊建華、宋英彰及黃政傑3位爸爸獲獎。

教養院日托組長李佳蕙表示，經調查117位家長，發現照顧特殊兒是一般家庭育兒的4.8倍；特殊兒的父親平均每週照顧孩子的時間是27小時，是一般家庭父親的7倍，而且父親身負全職工作又是母親的2.2倍，顯示還要肩負經濟重擔，因此要有更高的應變力。

三峽日托的莊建華照顧罹患自閉症的莎莎，她原來只對數字有興趣，有天突然對注音字卡裡的英文產生好奇，莊建華於是進行特質教導，讓莎莎從此打開眼界，認識更多知識。莊建華表示，孩子的部分特質是缺點也是優點，在老師的指導下，順著孩子的優點去鼓勵，用耐心與愛陪她一起成長。

三重日托的宋英彰，照顧4歲患有腦性麻痺的瑞瑞，因瑞瑞有軟喉症，進食不易，平時只願意給媽媽餵食，如果是爸爸就撇頭抿嘴，甚至嚎啕大哭，令宋英彰一度很挫折。經過近月的努力，打翻了無數碗飯，在媽媽的協助下，先用他喜愛的食物和卡通引誘張開嘴巴，瑞瑞終於可以讓爸爸抱在懷裡餵吃水果。

李佳蕙表示，在停課2個多月期間，老師經常透過視訊了解孩子在家照顧學習情形，有時侯孩子對父母會較賴皮，這時爸媽會透過視訊說：「吼，老師在看你了，有沒有乖乖吃飯！」老師這時就扮黑臉，協助父母在疫情期間辛苦的照顧。

八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，在傳統社會中，父親仍為家庭經濟支柱，母親則為主要照顧者，教養院持續推動性平政策，鼓勵男性參與育兒教養。值此父親節前夕，要向辛苦的特殊兒父親致敬，也期盼社會一起為慢飛天使家庭鼓勵。