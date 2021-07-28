中華電信攜手智趣王舉辦2021年數位繪本創作大賽

中華電信持續致力於推廣數位內容，培育數位創作人才， 今年再次攜手智趣王數位科技，舉辦素有「兒童界諾貝爾文學獎」 之稱的「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」。 該賽事已連續舉辦九年，廣受全台國小師生和家長的熱烈歡迎， 藉由故事創作培養兒童創作能力， 並結合數位技術讓故事更能生動呈現，鼓勵孩子「創意不設限， 想像無極限」。

為邀請全台國小師生和家長踴躍參與， 此屆賽事不僅提供豐富的競賽獎金，總獎金達33萬元， 報名參加比賽並加入「FunPark 童書夢工廠」會員， 再享FunPark童書夢工廠30天免費體驗！ 童書夢工廠內含親子天下、康軒、小魯出版社等主題叢書， 包括童話故事、文學繪本、知識科普、英文學習、數學邏輯、 注音符號、詩詞語文，提供孩童多元豐富的學習內容， 每月還有500本互動童書、有聲書及熱門卡通持續更新， 立即報名趁現在https://story.funpark. com.tw/2021/index.do

為使孩童更深入探索5G世界的AR應用，今年賽事再創新亮點， 透過「FunPark AR玩童書」心得徵文比賽， 讓孩童了解5G世界的AR無限創意及激發孩子想像力， 深化學習樂趣，帶給親子全新的5G AR沈浸式體驗閱讀新樂趣。競賽類別包括「創意說故事」及「 閱讀心得」，全國各縣市國小一～六年級學生皆可參加， 報名時間自即日起至9月12日截止，歡迎全台國小學童共襄盛舉。

今年活動持續邀請法務部、教育部、 衛生福利部食品藥物管理署擔任指導單位， 於賽事中創意說故事加入「反毒創作組」， 希望透過此賽事將反毒觀念融入創作故事當中，讓孩童認識毒品、 拒絕毒品、遠離毒品，讓整體賽事更具有教育意義。更多比賽資訊， 請洽活動客服專線：(02)-2325-7188 #987