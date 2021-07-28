7/27起開放莫德納疫苗第2劑登記意願　指揮中心：沒有開放混打

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」自昨(27)日14時起重新開放意願登記， 除了原本AZ、莫德納外，還新增高端疫苗供20歲以上民眾選擇。同時也開放第一劑接種莫德納疫苗者，進行第二劑疫苗意願登記。

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第四輪疫苗7/30開打 7/27起144萬人可預約接種

指揮中心指揮官陳時中今(28)日說明，此次開放18歲以上民眾意願登記，除昨日新增高端疫苗供20歲(含)以上民眾選擇外，亦增加開放第一劑接種Moderna COVID-19疫苗者，進行第二劑Moderna COVID-19疫苗意願登記。

陳時中強調，第一到三類對象及孕婦第一劑接種Moderna COVID-19疫苗者須間隔28天、其他類第一劑接種Moderna COVID-19疫苗者須間隔10至12週，才符合第二劑預約接種資格。

另外，針對第一劑接種AstraZeneca(AZ)疫苗且已間隔10-12週者，也可至平臺進行第二劑AZ疫苗之意願登記，但目前尚未開放民眾混打疫苗。

另一方面，陳時中也一併回答民眾對於疫苗預約平臺的諸多疑問，包括如何於疫苗預約平臺修改疫苗選項、日期或取消預約登記，以及想更改登記高端疫苗者，該如何預約？

陳時中說明，針對欲修改疫苗選項、日期和取消預約登記者，只要是非符合本輪可預約接種者，只要於意願登記開放時段均可於系統進行修改；符合本輪可預約接種收到簡訊，未預約者，系統將於7月29日12時開放修改；符合本輪可預約接種收到簡訊通知且已完成預約者，系統將於8月7日17時開放修改。

至於想改登記預約高端疫苗者，本輪可預約接種，未預約者可於明（29）日12時登入系統修改；本輪可預約接種並完成預約者，可於8月7日17時於系統進行修改。

另一方面，依照陳時中昨日說法，原本沒選AZ或莫德納者，這次加選後須等到處理完7月19日截止的名單後，才開放疫苗預約；有民眾疑惑，若只是加選高端，是否也會影響7月19日前已完成的資格？

陳時中說明，現在主要分為四種人，完全沒有做過意願登記、已做過意願登記還沒輪到預約接種者，這兩種人都是直接去平臺去改；但收到簡訊可以預約施打者，但還沒去預約，可於7月29日中午開放修改；收到簡訊、且已預約，但還沒接種者，待8月7日17時後，以後才能上網修改。