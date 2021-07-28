階段性任務達成？ 美軍年底前終止伊拉克作戰任務

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）在美國確定將於8月底前全面將軍隊撤出阿富汗後，美國總統拜登26日又與伊拉克總理卡迪米(Mustafa al-Kadhimi)達成共識，確定在伊拉克作戰的美軍今(2021)年底前結束所有伊拉克境內的作戰任務，至此，美國於布希執政期間開啟的兩場戰爭，都算是告一段落。

拜登表示，美國與伊拉克的反恐合作仍將持續進行，不過未來美軍在伊拉克將會專注在訓練、協助政府軍上，也會對持續打擊伊斯蘭國勢力工作上提供相關協助，並不會直接涉入軍事行動。官方強調，年底前美國將正式步入諮詢與協助重建的階段。

自從2003年美國以伊拉克的海珊政權持有大規模毀滅性武器入侵伊拉克以來，美國已在伊拉克駐軍將近20年，中間雖然在2011年有短暫撤軍，由於伊斯蘭國崛起的威脅，在伊拉克政府的要求下，美國於2014年重返伊拉克，協助伊國政府軍對抗伊斯蘭國的攻勢。

伊斯蘭國在伊拉克的最後一個據點於2017年被攻下後，美軍仍持續駐紮在伊拉克提供軍事相關的協助，至今仍有約2500人常駐，協助對抗伊斯蘭國四散的殘餘勢力，而較為穩定的局勢，也代表著美軍在軍事行動上花費的心力變得更少，可以開始協助伊拉克進行重建工作。

BBC指出，雖然現階段不確定在停止參與軍事行動後，美國會留下多少人員，但預估整體的數字應該不會有太大的變化，加上駐伊美軍早已將重心轉向伊拉克政府軍的訓練以及戰術諮商等合作上，實質上宣示停止軍事行動，應該不會對現況造成太大的影響。

除了軍事相關的安排外，拜登與卡迪米的會談也就其他領域進行了協商，這包含了衛生、能源與其他領域等，美國更承諾會在未來幾週內提供伊拉克約50萬劑的輝瑞疫苗，同時也對聯合國觀察伊拉克10月選舉的計畫挹注520萬美元的資金，希望伊拉克的民主化選舉能夠順利進行。