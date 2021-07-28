【有洋蔥】日本東京奧運•頒獎花束背後的故事

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 關注東京奧運賽事的大家，在觀看頒獎時除了獎牌之外，一定也注意到選手們手上精緻小巧的勝利花束吧！那是一個很難讓人移開目光的亮點。

台灣桌球「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜26日在東京奧運桌球混雙項目進行銅牌戰，以11比8、11比7、11比8、11比5直落4奪勝。睽違21年桌球項目再奪牌。因疫情關係頒獎採自助式, 下圖為林昀儒（左）幫鄭怡靜（右）戴上獎牌。中央社

自助頒獎 (圖/中央社)

日本台灣交流協會今天(28日) 在臉書PO文, 說明【東京奧運頒獎花束的秘密】:

原來這次的頒獎花束，使用的主花材都產自311大地震受災地區；來自福島縣的洋桔梗雖在災後產量大減，但透過當地非營利組織的幫助下，成功讓這些溫柔優雅的淡綠色花朵得以在這片土地持續綻放；而來自宮城縣的向日葵則是由在災難中失去小孩的父母們所種植，以寄託對孩子們滿滿的思念；岩手縣的龍膽產量也已恢復日本花卉市場市占率一半以上，沈穩且美麗的藍色花朵也和此次東京奧運的logo相互呼應，處處都顯現了花束設計者的巧思

日本台灣交流協會指出, 象徵勇氣與希望的花束，除了獻上選手們最大的祝福外，也希望藉機向世界展示日本浴火重生後充滿活力與元氣的樣貌。

日本2020東京奧運延後一年到今年才舉辦，由於主辦城市東京仍在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情籠罩下，國際奧會事先就公布相關防疫措施，包括奪牌者將採自助領取獎牌方式、須戴口罩且不合影等。

中央社7/20引述日本媒體報導，面對來自各國的東奧代表團，主辦單位除了採取每天進行唾液檢測和嚴格行動限制措施外，運動員在頒獎儀式方面也因為防疫而採取「自助式」。

國際奧林匹克委員會（IOC）公布頒獎儀式上所採取的防疫措施，包括運動員將自行拿取放在托盤上的獎牌、花束和奧運會吉祥物。

由於要求所有出席者必須戴口罩，觀眾無法看到運動員臉上喜悅等表情，可能也很難見到運動員在頒獎台上咬獎牌的場景。獲獎者基本上須避免在頒獎台正中央合影留念。

為避免人與人接觸，選手間被禁止在賽前賽後握手和擁抱；教練也被要求避免不斷呼叫姓名等，及建議鼓掌加油。

比賽場館將頻繁實施消毒。為避免共用器械，運動攀岩中比拚抵達高度的難度攀岩，將為每位運動員準備一根安全繩；在網球賽事部分，原本由給運動員遞球的球童遞毛巾，現在需要運動員自取。

賽後混合採訪區內，若能在確保2公尺以上距離的情況下，運動員可拿下口罩。電視台採訪將使用長桿麥克風，時間也被限制在「90秒以內」，對記者與受訪者來說都是考驗。

世界球后光環戴資穎，7/24賽後被大批外國媒體採訪，她看著大會設置的2公尺圍籬笑說：「距離真的好遠。」

東京奧運26日射箭男子團體對抗賽，金銀銅牌分別由韓國（白衣）、台灣（藍衣）及日本（橘衣）拿下。頒獎典禮後，韓國隊提議3隊選手一起自拍留念。中央社

台灣舉重女將郭婞淳（中）不負眾望，27日在東京奧運女子舉重59公斤級成功為台灣拿下本屆奧運首面金牌，賽後在頒獎台上與銀牌好手安藤美希子（右）、銅牌好手古里耶娃（Polina Guryeva）（左）合影。中央社