1922再開放 蔡英文登記施打高端疫苗

總統蔡英文今（27）日登記將施打高端疫苗。（圖／蔡英文臉書） 總統蔡英文今（27）日登記將施打高端疫苗。（圖／蔡英文臉書）

(台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）COVID-19 公費疫苗預約登記平台昨（27）日再度開放意願登記，台灣總統蔡英文今（28）日透過該平台，選擇國產高端疫苗接種，藉此掃除大家對國產疫苗的疑慮。高端對此表示歡迎大家一起打疫苗，並由衷感謝總統的支持。

蔡英文上午在臉書表示，已經完成疫苗意願登記，並且選擇接種國產高端疫苗。

高端疫苗爭議不斷，部分民眾對於該疫苗的安全性也有疑慮。對此她指出，「安全、有效、合法，符合科學標準的疫苗，才會提供給大家接種。我也會去接種，請大家放心。」

蔡英文也提醒民眾，疫苗施打意願登記與預約系統已於昨日下午重新開放意願登記，高端疫苗已新增為選項之一供民眾施打。

蔡英文呼籲所有符合資格的民眾，都盡快進行疫苗意願登記與預約，疫情警戒降級不鬆懈，請大家繼續努力，衝刺提高接種率，達成更完善的群體免疫力，並喊話「相信我們不久後就可以恢復如常生活！」

總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統完成意願登記，等候預約通知以進行後續接種。總統府也將視預約結果，妥適安排後續作業。

張惇涵表示，賴副總統一樣支持國產疫苗，副總統也認為，辛苦投入研發的國產疫苗，都應該受到鼓勵。目前聯亞仍在進行EUA審查程序中，一旦聯亞通過EUA，賴副總統傾向優先施打。因此，副總統將待審查進度與結果，再行後續規劃。

自由時報報導，高端今日就總統選擇挺國產疫苗一事回應表示，「我們歡迎全民都一起施打疫苗，不論你的身分地位，不論你選那種廠牌，都一起來打，趕快大家形成群體免疫。對於總統選擇高端疫苗，我們表達由衷的感謝!」