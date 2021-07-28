緬懷台灣民主先生 中華郵政發行前總統李登輝逝世週年紀念郵票

圖片由中華郵政提供，Taiwan News後製 圖片由中華郵政提供，Taiwan News後製

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中華郵政將在30日發行前總統李登輝逝世週年紀念郵票，該郵票以「光。輝」為設計主題，感念與緬懷李登輝先生推動民主改革、加速國家現代化發展。

中華郵政表示，前總統李登輝先生於1923年1月15日生於新北市三芝區，1988年繼任為第7任總統，1990年經國民大會選舉為第8任總統，1996年舉行台灣首次總統直接民選，當選第9任總統，並於任內大力推動民主改革、加速國家現代化、心繫國家建設與民主發展，2000年5月19日任期屆滿，2020年7月30日辭世，享壽98歲。

前總統李登輝先生被世界譽為臺灣民主先生，中華郵政為表感念與緬懷其貢獻，特以「光。輝」為主題，透過「留白」設計表現時間光感，象徵記憶及包容，訂於7月30日發行「李前總統登輝先生逝世週年紀念郵票」1套4枚，郵票面值分別為8元及15元各2枚。

另外，中華郵政公司將印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於7月28日發售，並製作預銷首日戳低值封、套票封，於郵票發行當日供售，詳細情形請至「中華郵政集郵電子商城」查詢。

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△紀342 李前總統登輝先生逝世週年紀念郵票。(圖片由中華郵政提供)