Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

緬懷台灣民主先生 中華郵政發行前總統李登輝逝世週年紀念郵票

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/28 14:19
圖片由中華郵政提供，Taiwan News後製

圖片由中華郵政提供，Taiwan News後製

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中華郵政將在30日發行前總統李登輝逝世週年紀念郵票，該郵票以「光。輝」為設計主題，感念與緬懷李登輝先生推動民主改革、加速國家現代化發展。

中華郵政表示，前總統李登輝先生於1923年1月15日生於新北市三芝區，1988年繼任為第7任總統，1990年經國民大會選舉為第8任總統，1996年舉行台灣首次總統直接民選，當選第9任總統，並於任內大力推動民主改革、加速國家現代化、心繫國家建設與民主發展，2000年5月19日任期屆滿，2020年7月30日辭世，享壽98歲。

前總統李登輝先生被世界譽為臺灣民主先生，中華郵政為表感念與緬懷其貢獻，特以「光。輝」為主題，透過「留白」設計表現時間光感，象徵記憶及包容，訂於7月30日發行「李前總統登輝先生逝世週年紀念郵票」1套4枚，郵票面值分別為8元及15元各2枚。

另外，中華郵政公司將印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於7月28日發售，並製作預銷首日戳低值封、套票封，於郵票發行當日供售，詳細情形請至「中華郵政集郵電子商城」查詢。

相關新聞：台灣新郵票題材多元 紀念民主先生與感謝防疫人員陸續發行

緬懷台灣民主先生 中華郵政發行前總統李登輝逝世週年紀念郵票

△紀342 李前總統登輝先生逝世週年紀念郵票。(圖片由中華郵政提供)
中華郵政
李登輝

相關新聞

台灣新郵票題材多元 紀念民主先生與感謝防疫人員陸續發行
台灣新郵票題材多元 紀念民主先生與感謝防疫人員陸續發行
2021/06/30 14:55
低碳零接觸！中華郵政與資源分享平台合作 推i郵箱便利物流
低碳零接觸！中華郵政與資源分享平台合作 推i郵箱便利物流
2021/06/22 13:58
中華郵政總公司1人快篩陽性 台北市金山南路大樓清潔消毒 實施異地辦公
中華郵政總公司1人快篩陽性 台北市金山南路大樓清潔消毒 實施異地辦公
2021/05/16 12:22
中華郵政28日起暫停收寄英國航空郵件
中華郵政28日起暫停收寄英國航空郵件
2020/12/27 11:49
「台灣民主先生」李登輝10/7長眠五指山 奉安禮拜不對外開放
「台灣民主先生」李登輝10/7長眠五指山 奉安禮拜不對外開放
2020/10/07 08:49

更新時間 : 2021-07-28 14:45 GMT+08:00

最受歡迎

7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起全台灣降二級　新北市降級指引一次看！電影院、步道、戶外運動場等有條件開放
7/27起全台灣降二級　新北市降級指引一次看！電影院、步道、戶外運動場等有條件開放
【7/23-8/8】日本東京奧運•台灣13個頻道轉播 17天觀賽重點報你知
【7/23-8/8】日本東京奧運•台灣13個頻道轉播 17天觀賽重點報你知
第四輪疫苗7/30開打　7/27起144萬人可預約接種
第四輪疫苗7/30開打　7/27起144萬人可預約接種
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
快訊【日本東京奧運】台灣又一銀牌落袋•射箭男團冠軍戰不敵南韓　中華隊累計2銀1銅
快訊【日本東京奧運】台灣又一銀牌落袋•射箭男團冠軍戰不敵南韓　中華隊累計2銀1銅
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
中國鄭州「京廣隧道」遭洪水吞噬　外傳解放軍全面接手！死亡人數恐成「國家機密」
中國鄭州「京廣隧道」遭洪水吞噬　外傳解放軍全面接手！死亡人數恐成「國家機密」