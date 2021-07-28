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【日本東京奧運】台灣「桌球教父」莊智淵不孤單 　出戰奧運近百萬觀眾陪伴

在東森新聞轉播莊智淵比賽期間，4歲以上最高收視達4.42（約97萬人收看），30至54歲收視最高點則衝到6.01，全民守著電視陪伴「桌球教父」拚到最後一刻，用行動告訴沒有教練陪伴、獨自出賽的莊智淵「你不孤單，我們都在」。

By 國際組, 台灣英文新聞
2021/07/28 13:53
台灣「桌球教父」莊智淵27日出戰東京奧運男子桌球單打16強賽，飆出收視率4.42，全民守著電視陪伴「桌球教父」拚到最後一刻，用行動告訴沒...

台灣「桌球教父」莊智淵27日出戰東京奧運男子桌球單打16強賽，飆出收視率4.42，全民守著電視陪伴「桌球教父」拚到最後一刻，用行動告訴沒...

延伸閱讀: 【日本東京奧運】中華隊射箭選手譚雅婷回應酸民：不該隨意批評努力的運動員

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）全民瘋奧運，也讓轉播賽事新聞台收視屢創佳績。昨(27日) 晚上「桌球教父」莊智淵出戰男單16強，飆出收視率4.42，近百萬觀眾用行動陪伴獨自出戰的莊智淵，讓莊智淵一點都不孤單。

【日本東京奧運】台灣「桌球教父」莊智淵不孤單 　出戰奧運近百萬觀眾陪伴

台灣「桌球教父」莊智淵（圖）27日晚間在東京奧運男子桌球單打16強賽迎戰埃及選手艾薩爾（Omar Assar），可惜最終在決勝局以7比11不敵對手，鏖戰7局後以3比4落敗，止步16強。中央社

40歲桌球好手莊智淵，本屆第5度代表中華隊出征奧運，雖然昨天在男子桌球單打項目，鏖戰來自埃及的選手艾薩爾（Omar Assar）7局，最終以3比4落敗，止步16強，沒有教練陪伴、獨自出賽的他，一個人奮戰的拚搏精神，讓無數觀眾動容。

在東森新聞轉播莊智淵比賽期間，4歲以上最高收視達4.42（約97萬人收看），30至54歲收視最高點則衝到6.01，全民守著電視陪伴「桌球教父」拚到最後一刻，用行動告訴沒有教練陪伴、獨自出賽的莊智淵「你不孤單，我們都在」。

台灣「舉重女神」郭婞淳昨天則在女子59公斤量級，靠著抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤拿下首面金牌，也是台灣奧運史上拿下的第6面金牌。

中央社報導, 郭婞淳達成金滿貫瞬間，東森新聞4歲以上收視則創下4.74、約104萬人同時收看的好成績。不少觀眾在郭婞淳戴上獎牌、國旗歌開始響起時，直呼哭成淚海。

截至27日，台灣代表團在東京奧運已累積拿下1金、2銀、3銅，總獎牌數也寫下隊史新高；過去台灣在奧運隊史的最佳戰績，是2004年雅典奧運所寫下的2金、2 銀、1銅。

【日本東京奧運】台灣「桌球教父」莊智淵不孤單 　出戰奧運近百萬觀眾陪伴

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