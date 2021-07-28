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【日本東京奧運】中華隊射箭選手譚雅婷回應酸民：不該隨意批評努力的運動員

譚雅婷說: 「當選手的我們，沒有人會想輸......在我們每一個運動員的心裡，能拿到一面金牌是我們的夢想，誰都想要站在頒獎台上，可以證明自己的努力得到認可！」

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/07/28 13:33
圖/譚雅婷臉書

圖/譚雅婷臉書

延伸閱讀: 【日本東京奧運】台灣「桌球教父」莊智淵不孤單 　出戰奧運近百萬觀眾陪伴

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）勝敗是兵家常事~~台灣射箭女將譚雅婷今天(28日) 回應酸民表示，不該隨意批評每名努力的運動員，如果酸民真的厲害，「請你站上奧運舞台，示範什麼叫做真正的奧運金牌」，否則不要用鍵盤、輿論傷人。

譚雅婷自2012年倫敦奧林匹克運動會以來，連3屆站上奧運殿堂，台灣女團上屆里約奧運摘下銅牌，這次與隊友雷千瑩、林佳恩征戰東京奧運，16強賽不敵德國，無緣晉級；昨天（27日) 在女子個人64強賽上陣，以4比6遭英國對手逆轉。

東奧結束後將退役的譚雅婷昨天賽後在社群網站臉書限時動態留言：

「這是我最後一次的比賽，能夠完成我的夢想，參加第3次奧運，我很開心，沒能替國家多爭取一面獎牌，我也很自責。」

不過，面對網友私訊指責，譚雅婷今天在臉書po文表示，她除了感謝所有願意支持和鼓勵她的人，也謝謝小編把酸民的話發出來，藉由這則訊息，她也想讓酸民了解，

今天不論是哪位選手，哪位為運動員，面對比賽，我相信大家都是用100%的精神、體力、時間和其他等等的犧牲，去面對一場比賽，然而面對比賽，當選手的我們，沒有人會想輸

但比賽就是如此的現實，第一名只有一個，我們要面對比賽的失敗，學習如何正視的面對自己，給自己鼓勵，繼續向前看，這就是運動員必須接受的事實，在我們每一個運動員的心裡，能拿到一面金牌是我們的夢想，誰都想要站在頒獎台上，可以證明自己的努力得到認可！

譚雅婷說, 她其實不是很在意酸民所說的話，只是藉由此事，想讓酸民知道，

你不是我，也不是代表國家參賽的運動員，你不知道我們走過的路，你不知道我們為了參加一次奧運必須付出多少努力，撐過多少的失敗，受盡各種心理上的煎熬，我們才能有機會代表國家參加比賽，去實現我們的夢想

每個運動員都有自己的故事，我們是怎麼撐過來的，只有我們自己知道，所以我認為你不該隨意去批評每位努力的運動員！

最後譚雅婷奉勸酸民：

若你真的很厲害，請你站出來示範，請你代表國家去拿奧運門票，

在請你站上奧運舞台，示範什麼叫做真正的奧運金牌，

若是沒辦法辦到，請你把嘴巴和你的手管理好，

不要用鍵盤還有輿論去傷害人！

【日本東京奧運】中華隊射箭選手譚雅婷回應酸民：不該隨意批評努力的運動員

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