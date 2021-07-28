尋求印太區域維穩 美國防部長談協台建立自衛能力

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）美國國防部長奧斯汀（27）日於麗敦論壇（Fullerton Lecture）的演講表明尋求自由、開放的印太區域及穩定的對中關係，其中也提及美國正協助台灣建立自我防衛能力抵禦中國的威脅，並指出捐贈疫苗給盟友不帶任何條件。台灣外交部對拜登政府的友台舉措表示感謝。

奧斯汀（Lloyd Austin）自1月上任後首度訪問新加坡，並於27日在英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）舉辦的富麗敦論壇（Fullerton Lecture）發表演講，談及美國尋求與理念相同夥伴、盟友合作以及穩定、開放及繁榮的區域。

他在演說中指出，目前中國的在南海紛爭、對印度挑釁、對新疆維吾爾族進行種族滅絕以及以軍事脅迫台灣等議題上與區域和平、穩定、人權背道而馳。

關於中國對台文攻武嚇，他表示「沒人願意看到關於台灣的現狀被單方面改變」，並重申美國會在台灣關係法與美國「一中政策」下，協助台灣強化自我防衛能力來對抗脅迫。

至於美國政府承諾的疫苗援助，過去兩月已兌現了4000萬劑疫苗供給印太地區，包括贈與台灣的250萬劑疫苗。他強調，疫苗援助是免費且「沒有任何條件」。

奧斯汀強調，「我承諾追求具建設性、穩定的對中關係，包括強化對解放軍的危機溝通管道」，並且美國不要求東南亞各國選邊站，美國將與理念相近國家、區域組織站在一起，並鼓勵各國合作。

外交部發言人歐江安今（28）日上午對此表示，美國防部長奧斯汀於27日在新加坡出席智庫「國際戰略研究所」發表演說時，強調中國脅迫台灣人民，美國將堅守《台灣關係法》相關承諾，與台灣合作強化其自我防衛能力。奧斯汀部長另提及，美國在過去兩個月內已提供包含台灣在內等區域夥伴共4,000萬劑疫苗。外交部感謝奧斯汀部長重申美國對台灣的支持及安全承諾，並對拜登政府月前及時捐贈台灣250萬劑疫苗，再次表達由衷謝意。

歐江安指出，拜登政府上任以來，持續展現對我國的強勁支持，除多次重申恪守《台灣關係法》及「六項保證」，對台承諾「堅若磐石」，並積極聯合盟友表達對台海和平穩定的高度重視，更在我國政府與人民全力抗疫之際，及時馳援我國疫苗。台灣作為美國在印太區域的緊密夥伴，我國政府將持續強化自我防衛能力，為台海及區域和平、穩定做出貢獻；未來我方也將繼續在既有的深厚基礎上，穩健深化台美合作夥伴關係。