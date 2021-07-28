憂染新冠肺炎竟出現心跳加速、胸悶等「預期性焦慮症狀」 精神科醫師傳授「三身三式」改善情況

預期性焦慮症狀屬於廣泛性焦慮症的一種，患者常常會對未來可能發生或不幸的事件而出現持續的害怕感，甚至胡思亂想。(示意圖/Getty Imag... 預期性焦慮症狀屬於廣泛性焦慮症的一種，患者常常會對未來可能發生或不幸的事件而出現持續的害怕感，甚至胡思亂想。(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）新冠疫情肆虐台灣，醫療院所接連爆發院內感染，造成許多民眾畏懼就醫，一名40歲患有高血壓的王先生，有固定服藥維持血壓穩定，但因太害怕回診會染疫，一抵達醫院時心跳加速、腳發抖，還出現胸悶情況，經精神科評估後有「預期性焦慮症狀」，經過三個月藥物及心理治療後，症狀獲得大幅改善。

重大社會事件頻傳預期性焦慮症狀大爆發

身心診所院長楊聰財醫師表示，預期性焦慮症狀屬於廣泛性焦慮症的一種，患者常常會對未來可能發生的事或不幸的事件而出現持續的害怕感，甚至出現胡思亂想，雖然自己想控制這些念頭，但通常不易成功，於是出現坐立不安、呼吸急促、肌肉緊繃、心悸、甚至發抖等預期性焦慮症狀，建議就診尋求解決之道。

新冠疫情持續一年多，只要出現群聚感染事件，就會有不少民眾因擔心害怕感染而出現預期性焦慮症狀，就醫人數會比平常多二成。今年4月發生的鐵路重大交通意外，也有不少民眾對搭乘大眾交通工具出現預期性焦慮症狀而前來就醫，嚴重影響日常生活品質，提醒民眾千萬別輕忽。

AIE行為模式 預期性焦慮症狀難自我控制

楊聰財解釋，臨床上最常見的預期性焦慮症狀就是出現在失眠患者身上，行為模式在臨床上稱為「A-I-E模式」。

舉例來說，患者在認知上（Attention）知道睡覺應該睡滿6至8小時，於是產生要改變睡眠狀況的企圖心（Intention）如早點上床，和實質的努力行為（Effort）如告訴自己不要胡思亂想，然而這些企圖心與努力反而提高患者注意力，導致睡覺前看到床，就會擔心自己無法睡滿時間，於是產生預期性的焦慮症狀，造成整晚失眠，影響隔天上班、上課精神。

善用「三身三式」技巧 快速改善預期性焦慮症狀

楊聰財指出，針對預期性焦慮症狀會建議採用「三身三式」技巧來改善，所謂「三身」分別為起身、淨身、養身，再個別對應三種行動。

「起身」就是迅速離開焦慮環境，透過洗手、沖臉或是冥想三個動作，將焦慮的情緒轉移到身體，達到緩和情緒效果。 「淨身」則是透過腹式呼吸、寫心情日記，或是打掃雜亂環境，讓心理獲得平靜效果。 「養身」則是掌握能吃、能睡、能動原則，讓身心維持平衡和健康。

不過，若預期性焦慮症狀若持續惡化，甚至影響日常生活，就建議要接受藥物及認知行為治療，同時也建議患者家屬應陪同患者參與治療，善用周遭親朋好友的力量，才能有效改善症狀恢復生活品質。