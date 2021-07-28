美體操明星因心理健康棄決賽 被批「自私」引發各界給予聲援

美國體操天后奪金之戰退賽，林書豪加入聲援行列。（圖/美聯社） 美國體操天后奪金之戰退賽，林書豪加入聲援行列。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國「體操女王」拜爾斯（Simone Biles）是眾所矚目的奧運明星，有望奪得團體賽金牌的她27日宣布因心理因素退出決賽，引發部分媒體批評，不過也有許多運動員支持她的決定，認為社會應更加關注運動員心理健康。

此次東京奧運，美國女子體操隊有望與俄羅斯爭金牌，體操明星拜爾斯（Simone Biles）27日在跳馬項目時因落地出現失誤，而後宣布因個人心理因素退出團體決賽，引發保守派媒體批評她「自私」、「軟弱」。

政治網紅柯克（Charlie Kirk）對拜爾斯退賽感到強烈不滿，甚至批評她是「反社會者的自私鬼」（selfish sociopath），然而科克隨後在Twitter上遭到網友砲轟，NBA球星傑森泰托姆（Jayson Tatum ）也反擊表示拜爾斯是英雄。

根據美聯社，拜爾斯曾在週一（26日）於社群媒體 Instagram 上發文，表示她有時感覺好像全世界的重量都壓在自己肩膀上。雖然她知道可以表現得好像不受壓力影響，但這真的非常困難。

不只是拜爾斯，日本網球選手大坂直美（Naomi Osaka）也曾公開討論「運動員心理健康」這個不能被輕易提起的話題，也在社群媒體上強調心理健康對她的影響，並呼籲外界應更加關注運動員積分表現以外的心理狀況。

即使美國體操女子項目副主席稱拜爾斯的行為「非常無私」，美國奧會執行長赫許蘭(Sarah Hirshland)則對拜爾斯主張的「心理因素大於一切」表示讚賞與支持。

不只如此，中央社的報導指出，美國籃球明星林書豪也在Twitter上向拜爾絲及大坂直美致敬，表示她們提醒了運動員要多關照自身，我們正在見證她們為下一代改變運動場內及場外的未來。