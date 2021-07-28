南韓第四波疫情延燒 單日確診數飆新高

南韓第四波疫情來勢洶洶，單日確診不斷創新高，且病毒正在擴散至非首都圈。（圖/路透社） 南韓第四波疫情來勢洶洶，單日確診不斷創新高，且病毒正在擴散至非首都圈。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）本週二（27日）南韓新增近1千9百例武漢肺炎確診病例，成為該國第四波疫情以來最高確診數，顯示Delta變種病毒正在南韓延燒。

根據路透社，傳染性極高的武漢肺炎變異株Delta病毒進入韓國後，造成首都圈社區傳播，本土病例持續增加。7月22日南韓曾通報第四波的單日最高確診數，不料昨又再度通報新增1,896個病例，再度創下新高。

資料顯示，在昨天的1,896個新增病例中，有1,823人屬於本土確診，其中有超過30%的病例，也就是高達611人是在首都圈以外區域遭到感染，顯示武漢肺炎病毒正由南韓首都圈持續向外擴散。

路透社指出，這是南韓自發生大邱新天地教會教堂群聚感染，引發第一波疫情之後，首次有首都圈以外區域單日通報超過600人以上，可見此次的疫情控制並不樂觀。

根據TVBS報導，南韓的病毒傳播之所以正在向外擴散，是因首都圈升到最嚴格的四級警戒後，首爾和京畿道等地民眾就開始「下鄉避疫」，加上暑期出遊潮，讓病毒不斷從熱區被進入非首都圈。

對此，南韓大部分地區將延續日前祭出的嚴格防疫管制，包含晚上十點後的宵禁和禁止四人以上群聚。首爾地區則是晚上六點後禁止兩人以上群聚。