台灣苗栗象鼻部落榮獲2021建築園冶獎 農村再生融入泰雅族百年人文歷史

（台灣英文新聞 /生活組 綜合報導）象鼻部落是通往雪霸國家公園必經之處，農委會水土保持局為協助苗栗縣泰安鄉發展原住民族亮點特色， 將該部落因失修損壞的信仰基地、 水圳及安全設施等環境問題， 結合泰雅族元素與在地工藝重新恢復及活化，因發揮文化維護和遊憩品質的提升，榮獲2021建築園冶獎的肯 定。

泰安鄉代表賴哲明鄉民表示，部落裡的「天主教露德聖母堂」是泰安鄉梅園、象鼻和士林等三村的共同信仰中心， 這次在農村再生的協助下，讓族人可以和在地國寶藝師尤瑪‧達陸（ Yuma Taru）女士及達勞比甯雕刻大師共同合作， 將泰雅族特有的色彩、神話、 圖騰與生活文化等充分融合於周邊環境，如祖靈之眼、 編織及木雕等，成功展現泰雅族與自然融合的原鄉故事與原民風華， 不僅可作為原民文化傳承媒介，還成為遊客必訪的特色打卡點， 這一切都讓部落族人的凝聚力變得比以往更加緊密與深切。

另外，日治時期所建造的象鼻圳因多年颱風豪雨，造成河道改變、 圳溝淤積、水源消失，讓部落農地無水灌溉而廢耕， 水土保持局決定重新踏尋追溯水源頭、修建象鼻圳道， 在離部落3公里遠的大安溪覓得取水點並接管引入圳道， 讓部落農地得以復耕，也讓記憶裡的流水聲重回族人生活，同時將窳陋空間創造成特色部落假日市集。

水土保持局李鎮洋局長表示， 農村區域亮點計畫不但將泰雅族的人文歷史融入生活環境營造中， 更串聯象鼻、梅園、士林3個部落與雪霸國家公園跨域合作， 打造成苗栗原鄉輕旅行的熱門行程，除了可探訪百年歷史文化外， 這裡還有超過半世紀的象鼻圳、象鼻吊橋、象鼻古道， 以及不容錯過的泰雅染織、泰雅編織、 原民特色飲食文化等， 都是值得民眾到這尋古探今的推薦遊程。

△農村再生協助優化部落導覽路線。(照片由水土保持局提供)

△荒廢半世紀的象鼻圳重現天日，再次引水讓當地閒置耕地得以復耕。(照片由水土保持局提供)