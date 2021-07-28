Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣苗栗象鼻部落榮獲2021建築園冶獎 農村再生融入泰雅族百年人文歷史

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/28 11:51
象鼻部落信仰中心「露德聖母堂」。(照片由水土保持局提供)

象鼻部落信仰中心「露德聖母堂」。(照片由水土保持局提供)

（台灣英文新聞 /生活組 綜合報導）象鼻部落是通往雪霸國家公園必經之處，農委會水土保持局為協助苗栗縣泰安鄉發展原住民族亮點特色，將該部落因失修損壞的信仰基地、水圳及安全設施等環境問題，結合泰雅族元素與在地工藝重新恢復及活化，因發揮文化維護和遊憩品質的提升，榮獲2021建築園冶獎的肯定。

泰安鄉代表賴哲明鄉民表示，部落裡的「天主教露德聖母堂」是泰安鄉梅園、象鼻和士林等三村的共同信仰中心，這次在農村再生的協助下，讓族人可以和在地國寶藝師尤瑪‧達陸（Yuma Taru）女士及達勞比甯雕刻大師共同合作，將泰雅族特有的色彩、神話、圖騰與生活文化等充分融合於周邊環境，如祖靈之眼、編織及木雕等，成功展現泰雅族與自然融合的原鄉故事與原民風華，不僅可作為原民文化傳承媒介，還成為遊客必訪的特色打卡點，這一切都讓部落族人的凝聚力變得比以往更加緊密與深切。

另外，日治時期所建造的象鼻圳因多年颱風豪雨，造成河道改變、圳溝淤積、水源消失，讓部落農地無水灌溉而廢耕，水土保持局決定重新踏尋追溯水源頭、修建象鼻圳道，在離部落3公里遠的大安溪覓得取水點並接管引入圳道，讓部落農地得以復耕，也讓記憶裡的流水聲重回族人生活，同時將窳陋空間創造成特色部落假日市集。

水土保持局李鎮洋局長表示，農村區域亮點計畫不但將泰雅族的人文歷史融入生活環境營造中，更串聯象鼻、梅園、士林3個部落與雪霸國家公園跨域合作，打造成苗栗原鄉輕旅行的熱門行程，除了可探訪百年歷史文化外，這裡還有超過半世紀的象鼻圳、象鼻吊橋、象鼻古道，以及不容錯過的泰雅染織、泰雅編織、原民特色飲食文化等，都是值得民眾到這尋古探今的推薦遊程。

台灣苗栗象鼻部落榮獲2021建築園冶獎 農村再生融入泰雅族百年人文歷史

△農村再生協助優化部落導覽路線。(照片由水土保持局提供)

台灣苗栗象鼻部落榮獲2021建築園冶獎 農村再生融入泰雅族百年人文歷史

△荒廢半世紀的象鼻圳重現天日，再次引水讓當地閒置耕地得以復耕。(照片由水土保持局提供)
苗栗
泰安鄉
象鼻部落

相關新聞

苗栗大湖百年官道埤榮獲2021建築園冶獎 景觀療癒兼具生態棲息功能
苗栗大湖百年官道埤榮獲2021建築園冶獎 景觀療癒兼具生態棲息功能
2021/07/26 11:36
台灣苗栗電子廠群聚確診接近清零　移工防疫指引強制分艙分流
台灣苗栗電子廠群聚確診接近清零　移工防疫指引強制分艙分流
2021/06/21 17:46
台灣苗栗縣疫苗網路預約緊急喊卡　分配9000劑僅佔75歲以上人口兩成
台灣苗栗縣疫苗網路預約緊急喊卡　分配9000劑僅佔75歲以上人口兩成
2021/06/12 13:23
【最新】台灣苗栗科技廠移工群聚感染擴大•祭出「禁足令」引熱議　台中市支援百間隔離房　
【最新】台灣苗栗科技廠移工群聚感染擴大•祭出「禁足令」引熱議　台中市支援百間隔離房　
2021/06/08 19:55
快訊！京鼎竹南廠6移工確診　原定今日員工快篩突喊卡
快訊！京鼎竹南廠6移工確診　原定今日員工快篩突喊卡
2021/06/08 10:52

更新時間 : 2021-07-28 13:27 GMT+08:00

最受歡迎

7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起全台灣降二級　新北市降級指引一次看！電影院、步道、戶外運動場等有條件開放
7/27起全台灣降二級　新北市降級指引一次看！電影院、步道、戶外運動場等有條件開放
【7/23-8/8】日本東京奧運•台灣13個頻道轉播 17天觀賽重點報你知
【7/23-8/8】日本東京奧運•台灣13個頻道轉播 17天觀賽重點報你知
第四輪疫苗7/30開打　7/27起144萬人可預約接種
第四輪疫苗7/30開打　7/27起144萬人可預約接種
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
快訊【日本東京奧運】台灣又一銀牌落袋•射箭男團冠軍戰不敵南韓　中華隊累計2銀1銅
快訊【日本東京奧運】台灣又一銀牌落袋•射箭男團冠軍戰不敵南韓　中華隊累計2銀1銅
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
中國鄭州「京廣隧道」遭洪水吞噬　外傳解放軍全面接手！死亡人數恐成「國家機密」
中國鄭州「京廣隧道」遭洪水吞噬　外傳解放軍全面接手！死亡人數恐成「國家機密」