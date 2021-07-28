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台灣百餘名政要LINE驚傳遭駭 系統安全機制已強化並報案調查中

By 科技組, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/28 11:01
台灣百餘名政要LINE驚傳遭駭 系統安全機制已強化並報案調查中

(來源 中央社)

（台灣英文新聞 /科技組 綜合報導）媒體報導，台灣有府院及朝野政黨等逾100位政要所使用的通訊軟體LINE，驚傳遭駭客攻擊，LINE台灣總公司表示，已強化系統安全機制、發訊息提醒可能受害的用戶，並已向執法單位報案，目前正在進行調查。

LINE發出聲明表示，LINE一直積極且謹慎地對抗全球性的網路犯罪與攻擊，此次是系統偵測到異常後，立即採取必要措施保護用戶，也已向執法單位報案。數據資安與用戶隱私是該公司最重視的課題之一，LINE也會持續採取必要的應對。

綜合自由時報報導，LINE台灣總公司上週發現有用戶的相關內容遭擷取外流後，當中包括府院高層人士，該公司立即著手清查所有用戶，驚覺有超過100位政要疑似遭駭客入侵，由於鎖定的LINE用戶端非常精準，用戶的隱私設定中，可保護訊息的「Letter Sealing」進階加密功能從原本設定為開啟已被關閉，顯示非單純駭客所為。LINE已加強相關安全機制，並將加密功能設定為無法關閉，並主動向國安會進行詳細說明。

由於近日多家外媒報導，一款名為飛馬（Pegasus）的手機間諜軟體被用於針對智慧型手機的駭客攻擊，受害者包括34國的600多名政府官員和政界人士，外洩的手機號碼高達5萬筆，台灣也出現類似手機駭客攻擊，引起相關單位的關注。
LINE
駭客攻擊

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