天災頻傳 南歐多國野火燒毀數千公頃土地

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）歐洲今夏天災頻傳，繼德國洪災、倫敦暴雨後，「前所未有」的野火也在義大利薩丁尼亞島（Sardinia Island）與南歐其他地區延燒。

CNN報導，野火在南歐地區蔓延，西班牙、希臘、法國北部紛紛受災，薩丁尼亞當局昨（26）日宣布緊急狀態，約1500人被迫逃離家園。薩丁尼亞島主席索利納斯（Christian Solinas）發布聲明，稱野火為「前所未有的災難」，並表示目前無法估計這場野火將造成的損失。當局動員7500人以及逾20架飛機滅火，法國與希臘也出動四架飛機協助。

該地區發言人27日向CNN表示，目前遭燒毀的面積約2萬公頃，大部分火災已被撲滅，現在正採取必要措施防止野火反撲。

由於歐洲大陸持續的熱浪高溫，希臘在26、27日遭受約五十場森林大火，出動超過700名消防員進行撲救。希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）27日在內閣會議上指出，氣象學家示警熱浪可能持續，並帶來更多火災，要求相關部門保持絕對警惕，直到消防期正式結束。

伊比利半島的西班牙也未能倖免，在該國東北部的加泰隆尼亞地區的偏遠林地，野火24日晚間開始延燒，巴賽隆納西邊的巴爾貝拉河谷區(Conca de Barberà)以及阿諾亞（Anoia）地區有超過1700公頃被燒毀，斯蒂利亞-拉曼恰自治區的列托爾（Lietor）則有超過2500公頃被遭大火焚毀。加泰隆尼亞當局27日表示火勢得到控制。

歐洲近日災害紛傳，根據歐洲環保署（European Environment Agency）上月公布的一份評估報告：「氣候變遷預測顯示，地中海大部分地區與泛南歐區的嚴重暖化及日益頻繁的熱浪、乾季和旱災侵襲，將增加野火侵襲的時間與嚴重程度、高風險熱區的擴大和發生更大火勢的機率，也可能加劇沙漠化。」