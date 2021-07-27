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最新【日本東京奧運】陳玟卉以黑馬之姿•在女子舉重64公斤級摘下銅牌　台灣累計6獎牌創歷屆紀錄！

▲陳玟卉這面銅牌是台灣代表團在本屆奧運的第6面獎牌，也寫下歷屆奧運最多獎牌數紀錄。▲她的抓舉103公斤、挺舉127公斤、總和230公斤。

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By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/07/27 21:27
台灣好手陳玟卉27日晚間在東京奧運女子舉重64公斤級A組賽事登場，把握住3次抓舉機會，挑戰重量遞增，最後在抓舉項目繳出103公斤成績。中...

台灣好手陳玟卉27日晚間在東京奧運女子舉重64公斤級A組賽事登場，把握住3次抓舉機會，挑戰重量遞增，最後在抓舉項目繳出103公斤成績。中...

更新時間: 2021-07-27 21:35

首次發稿: 2021-07-27 20:50

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最新【日本東京奧運】陳玟卉以黑馬之姿•在女子舉重64公斤級摘下銅牌　台灣累計6獎牌創歷屆紀錄！

陳玟卉喜獲銅牌 (路透)

最新【日本東京奧運】陳玟卉以黑馬之姿•在女子舉重64公斤級摘下銅牌　台灣累計6獎牌創歷屆紀錄！東京奧運女子舉重64公斤級A組賽事27日晚間登場，台 灣舉重好手陳玟卉首闖奧運就奪牌，以抓舉103公斤、 挺舉127公斤、總和230公斤的成績拿下銅牌。 中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本東奧女子舉重賽場，可說是台灣的幸運之地，繼郭婞淳今天(27日) 下午摘下台灣代表團本屆奧運首金之後，64公斤級的陳玟卉晚上以黑馬之姿拿下銅牌，她的抓舉103公斤、挺舉127公斤、總和230公斤。

台灣好手陳玟卉27日晚間在東京奧運女子舉重64公斤級A組賽事登場，把握住3次抓舉機會，挑戰重量遞增，最後在抓舉項目繳出103公斤成績。

陳玟卉這面銅牌是台灣代表團在本屆奧運的第6面獎牌，也寫下歷屆奧運最多獎牌數紀錄。

陳玟卉今年在亞錦賽女子64公斤級以抓舉100公斤、挺舉128公斤、總和228公斤拿下3面金牌，信心大增。由於中國的世界紀錄保持人鄧薇這次受傷未參賽，這個量級成為人人有機會、個個沒把握的局勢。陳玟卉在抓舉分別設定重量為97公斤、100公斤與103公斤，都順利舉起，在抓舉名列第4。

挺舉部分，陳玟卉首把就舉起127公斤，一度並列第1，但加拿大夏蓉（Maude Charron）隨後舉起128公斤，躍居領先，義大利波提諾（Giorgia Boridignon）也順利舉起128公斤，將陳玟卉擠到第3；陳玟卉挺舉第2把一口氣將重量增加到130公斤，可惜兩舉未過，最後就以230公斤拿下銅牌。

中央社報導, 過去台灣代表團在歷屆奧運最多獎牌數是2004年雅典奧運的2金、2銀、1銅，陳玟卉摘下這面銅牌之後，台灣代表團在東京奧運已拿下1金、2銀、3銅的成績，6面獎牌寫下歷屆獎牌數最多的紀錄。

最新【日本東京奧運】台灣陳玟卉以黑馬之姿•在女子舉重64公斤級摘下銅牌！

快訊【日本東京奧運】台灣第一面金牌到手! 「舉重女神」郭婞淳抓舉挺舉與總和•共創3項奧運紀錄　
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