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全台灣房屋買賣表現亮眼•上半年移轉17.5萬棟　創近8年新高

房仲業者分析，上半年房市榮景直逼2013年，表現亮眼，預估第3季才會逐步反映疫情衝擊。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/27 20:33
此為示意圖 (台灣英文新聞 資料照片/宇妍 攝影) 

此為示意圖 (台灣英文新聞 資料照片/宇妍 攝影) 

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 全台今年上半年房屋買賣移轉棟數達17.5萬棟，寫下近8年同期新高，年增25%。房仲業者分析，上半年房市榮景直逼2013年，表現亮眼，預估第3季才會逐步反映疫情衝擊。

內政部資料顯示，全台今年上半年房屋買賣移轉棟數為17.5萬棟，創下近8年同期新高。相較去年(2020) 同期買賣移轉棟數約14萬棟，今年成長3.5萬棟，年增幅達25% ，年增幅度創近17年以來最高。

觀察六都表現，台北市房屋買賣移轉棟數年增23%，達1.65萬棟；新北市共計3.4萬棟，年增24%；桃園2.3萬棟，年增16%；台中市則有2.6萬棟，年增27%；台南市有1.3萬棟，年增28%；高雄市2.2萬棟，較去年同期成長32%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，全台今年上半年的房屋買賣移轉棟數已直逼2013年上一波景氣榮景約18萬棟。

因過去一年房市快速反彈，政府也積極推出打炒房的政策因應，包括房地合一稅2.0、實價登錄2.0，和央行選擇性信用管制措施等。曾敬德說，政策有效抑制投機，市場剛性買盤仍相當穩定，帶動房市出現一波價量齊揚。

中央社引述曾敬德說，全台上半年房屋買賣移轉棟數尚未反映疫情衝擊，預料衝擊將在第3季逐步顯現，可能出現量縮走勢。

對於中南部房屋買賣移轉棟數明顯成長，他指出，當地房價水準相對平價，就業機會也提升購屋需求增加，加上有許多重大建設題材發酵，帶動房市買氣暢旺。

曾敬德說，雙北市反彈趨勢明顯，房屋買賣移轉棟數年增幅度雙雙超過2成，顯示房市全面復甦。

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