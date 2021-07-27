（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）媒體報導，行政院正規劃振興方案，且不低於去年的三倍券。政院官員昨(7/26) 說，相關預算可移緩濟急，推估最快9月可上路，但相關措施仍要視疫情而定，尚未最終拍板。

媒體報導，如果疫情穩定，行政院可先動支剩餘的特別預算發放振興券，比照去年同步規劃紙本券與數位券，今年效益可能高於「三倍」，且數位券更優惠；籌備時間推估約1個月，且無須在9月先把預算送立院審議。

目前紓困振興特別預算尚有約新台幣1605億元額度。知情的政院官員表示，去年振興三倍券，是民眾用1000元換回3000元，等同振興效果變3倍；如果疫情持續趨緩，振興券的振興幅度可能增加，至少將以2000元為單位，讓振興效果變5倍。

但官員強調，一切都要視疫情發展而定，如果疫情嚴峻，剩下的特別預算還是要優先用於紓困；且目前還在討論與準備階段，尚未最終拍板。

官員說，目前紓困4.0仍在持續受理中，也要觀察一下疫情發展，如果要繼續擴大紓困，當然就不可能鼓勵大家出來消費。

官員表示，振興相關預算還是要送立法院審查，但可移緩濟急，未必要等到立法院開議。因為依紓困特別條例第11條規定，為因應各項防治及紓困振興措施之緊急需要，各相關機關得報經行政院同意後，在特別預算案未完成法定程序前，先行支付其一部分。

至於推出時程，官員表示，以去年發行振興三倍券來看，6月21日宣布前已先行籌備1個月，到7月15日實施之間，再籌備約1個月，共約2個月時間。國發會現在已啟動初步討論，8月底可望推出計劃，推估最快9月發行。

官員指出，今年因為已經有經驗，所以若推出振興券速度可能更快，籌備期未必如去年；如何讓數位振興券更方便民眾使用，也正在討論、精進中。

針對政府打算規劃再推振興消費券，中央社27日引述遠東百貨董事長徐旭東表示，對刺激經濟來說是好事，但動作一定要快，他同時看好下半年報復性消費潮，今年占營業額比重有望更高。

遠百股東會今天(27日) 登場，董事長徐旭東會後接受媒體提問，針對政府擬規劃再推出振興消費券，他表示，對百貨業來說雖然是利多，但是對防疫仍是不能鬆懈。

針對媒體報導，行政院正規劃振興方案，且不低於去年的三倍券。徐旭東對此表示，消費券是很有趣的議題，直接發現金很好用，但在經濟理論上，現金的效益單一，「政府很聰明，發一塊錢的消費券，可以收回超過一塊錢」，以刺激經濟的角度來說是好事，「但動作一定要快，因為疫情後的消費誘因需要加強力量」。

至於發出多少的消費券較適合？徐旭東認為，「發越多越好，雖然政府有預算考量，但是多發一點不會錯」。

今年遭逢疫情干擾，但針對國內景氣，徐旭東認為，由於國人消費動能沒有流向國外，上半年因疫情沒有出現的購買力道，下半年會出來，「大牌子和高價的東西、裝飾品其實都賣得好」，顯示消費力很夠，買氣看起來不會差。遠百進一步指出，去年的報復性消費潮占遠百總營業額比重達4至6%，不排除今年占比將更高。

遠百持續擴大兩岸零售布局，徐旭東表示，為調整營運體質，集團在中國已關閉多家店點，關店的時間選得不錯，接下來就是「要把關掉的店再補回來，持續找尋合適的標的」。

而由於市場盛傳家樂福將出售，徐旭東僅賣關子回應：「這個是秘密，我不能跟你們講」。

對於振興券議題，徐旭東20日以遠東集團董事長暨遠東商銀副董事長身分，也曾發表意見, 他說: 「我們（台灣）應該衝」，不能太保守，政府財務情況不錯，能刺激消費對經濟是好事，額度上可更多、衝高。

遠東商銀7/20舉行股東會，會中通過配發新台幣0.517元股利，含現金股利0.326元及股票股利0.191元，現金股利發放率約45%，並完成第11屆董事改選。

股東會結束後，媒體訪問遠東商銀副董事長徐旭東，台灣可能在7月下旬疫情管制降級解封，如何看待之後景氣，政府若再發振興券或消費券，金額是否應提升。

對於振興券議題，徐旭東認為，解封後景氣會好，「我們應該衝」，台灣在這塊不可能太過保守，且政府目前財務狀況好，沒有借那麼多債，目前問題是錢太多，一定要投資、消費、要花，才能使企業成長，能刺激消費、帶動錢的週轉，這對經濟來說是好事。

至於發放額度，徐旭東表示，站在零售業、消費者角度當然發的越多越好，但政府有其預算限制，不知道政府的帳，因此不給予金額建議，但大體上來說，台灣需要更多、「（金額）衝高」。

傳台灣行政院規劃精進版「振興券」•最快9月上路 遠百徐旭東: 很期待•可多發刺激經濟