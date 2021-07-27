用科技方法傳承傳統文化 新北線上書法學習軟硬兼書

照片來源：新北市教育局提供
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新北市推動書法教育不遺餘力，教育局今年暑假因應疫情，於7月14至30日期間舉辦3梯次教師線上軟硬筆研習，每梯次3天，共計90位老師參加，報名一公布，當天即額滿；教育局也辦理2場學生線上書法暑假營隊，每場次5天，共50位學生參加。另為分享本市書法教育成果，特別於新北市國小教育資源網（https://elem.ntpc.edu.tw/）辦理新北市公私立國小舞文弄墨師生書法比賽作品線上展覽，今年度共計1,030位師生參賽，各年段依軟、硬筆分組，評選出特優一名、優選一名、佳作三名及入選六名。
教育局長張明文表示，新北市重視傳統文化傳承，積極推動書法教學，涵養學生文字藝術美感，從課程活動安排到教室情境營造，落實書法教育。為了讓優秀作品可以成為學習觀摩的對象，教育局將學生作品印製於新北市自編生字語詞簿中，親師生得以一同鑑賞書法之美。今年起更於國小教育資源網辦理「新北市公私立國小舞文弄墨師生書法比賽作品線上展覽」，於雲端平台展出特優作品，新北市師生登入網站後，可以對作品按讚和留言，藉此擴大書法教育影響力，對於獲獎者更是難得的榮耀。
後埔國小楊秉叡同學獲得五年級組硬筆字特優，他從一年級開始，透過老師生字語詞簿的教導，進行硬筆字習寫，寫出興趣後，每天早自習參加學校的書法社，用靜心寫字開啟一天的學習；他表示，找到自己喜歡寫的字體，從臨摹開始，慢慢練習就可以寫得一手好字。每當心情不好的時候，就會練字抒發心情，這是第四次參加舞文弄墨比賽，也是第一次獲得特優，能夠得獎很開心。
今年暑假持續疫情三級警戒，新北市透過線上教學，持續辦理教師軟硬筆線上研習，提升教師教學知能，並辦理學生營隊，將書法藝術結合於營隊課程中，豐富學生假期生活。講師莒光國小陳艶瑜老師表示：「教書多年，首次使用線上教學寫字，透過鏡頭及麥克風，學生回饋寫字課畫面清晰，而且字的示範更讓學生明白易懂，這讓我更有信心可以轉型書法教學」。
參與教師書法線上研習的鄧公國小陳雅芬老師說，因為疫情意外地在線上拉近與書法課的距離，更感受到新北團隊講師強大的專業力、合作力和統整力。線上紮實的指導，還有群組即時回饋，比起以往實體研習，更有跨越時空的充實內涵，加上講師提供好教材、好資訊，激起自己寫字教育的使命，要讓學生學到文化素養與一手好功夫。
教育局表示，為落實十二年國教國語文領域書寫向度之學習表現，發揚漢字之美，鼓勵學校將書法教育納入校訂課程。透過新北市自編生字語詞簿推廣硬筆字教學，每年更補助經費發展書法教育，109學年度共補助44所學校、其中有29校遴聘書法教學專長教師到校指導學生、25校於課間或課後辦理書法教學相關活動、辦理線上軟(硬)筆書法專業教師研習、學生暑假書法線上營隊，更打造莒光國小、溪洲國小、興穀國小、天生國小和淡水國小為書法教學特色學校；透過多元的書法教育型態，讓學生從趣味中看見書法之美，在習字書寫中涵養美感，在書法中陶冶性情。
照片來源：新北市教育局提供
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