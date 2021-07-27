用科技方法傳承傳統文化 新北線上書法學習軟硬兼書

新北市推動書法教育不遺餘力， 教育局今年暑假因應疫情，於7月14至30日期間舉辦3梯次教師 線上軟硬筆研習，每梯次3天，共計90位老師參加，報名一公布， 當天即額滿；教育局也辦理2場學生線上書法暑假營隊，每場次5天 ，共50位學生參加。另為分享本市書法教育成果， 特別於新北市國小教育資源網（https://elem. ntpc.edu.tw/）辦理新北市公私立國小舞文弄墨師生書 法比賽作品線上展覽，今年度共計1,030位師生參賽， 各年段依軟、硬筆分組，評選出特優一名、優選一名、 佳作三名及入選六名。

教育局長張明文表示，新北市重視傳統文化傳承， 積極推動書法教學，涵養學生文字藝術美感，從課程活動安排到教室 情境營造，落實書法教育。為了讓優秀作品可以成為學習觀摩的對象 ，教育局將學生作品印製於新北市自編生字語詞簿中， 親師生得以一同鑑賞書法之美。今年起更於國小教育資源網辦理「 新北市公私立國小舞文弄墨師生書法比賽作品線上展覽」， 於雲端平台展出特優作品，新北市師生登入網站後，可以對作品按讚 和留言，藉此擴大書法教育影響力，對於獲獎者更是難得的榮耀。

後埔國小楊秉叡同學獲得五年級組硬筆字特優，他從一年級開始， 透過老師生字語詞簿的教導，進行硬筆字習寫，寫出興趣後， 每天早自習參加學校的書法社，用靜心寫字開啟一天的學習；他表示 ，找到自己喜歡寫的字體，從臨摹開始， 慢慢練習就可以寫得一手好字。每當心情不好的時候，就會練字抒發 心情，這是第四次參加舞文弄墨比賽，也是第一次獲得特優，能夠得 獎很開心。

今年暑假持續疫情三級警戒，新北市透過線上教學， 持續辦理教師軟硬筆線上研習，提升教師教學知能， 並辦理學生營隊，將書法藝術結合於營隊課程中， 豐富學生假期生活。講師莒光國小陳艶瑜老師表示：「教書多年， 首次使用線上教學寫字，透過鏡頭及麥克風， 學生回饋寫字課畫面清晰，而且字的示範更讓學生明白易懂， 這讓我更有信心可以轉型書法教學」。

參與教師書法線上研習的鄧公國小陳雅芬老師說， 因為疫情意外地在線上拉近與書法課的距離， 更感受到新北團隊講師強大的專業力、合作力和統整力。 線上紮實的指導，還有群組即時回饋，比起以往實體研習， 更有跨越時空的充實內涵，加上講師提供好教材、好資訊， 激起自己寫字教育的使命，要讓學生學到文化素養與一手好功夫。

教育局表示，為落實十二年國教國語文領域書寫向度之學習表現， 發揚漢字之美，鼓勵學校將書法教育納入校訂課程。 透過新北市自編生字語詞簿推廣硬筆字教學， 每年更補助經費發展書法教育，109學年度共補助44所學校、 其中有29校遴聘書法教學專長教師到校指導學生、25校於課間或 課後辦理書法教學相關活動、辦理線上軟(硬)筆書法專業教師研習 、學生暑假書法線上營隊，更打造莒光國小、溪洲國小、興穀國小、 天生國小和淡水國小為書法教學特色學校； 透過多元的書法教育型態，讓學生從趣味中看見書法之美， 在習字書寫中涵養美感，在書法中陶冶性情。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供