因應疫情滾動調整 新北藝文場館階梯式漸進開放

因應疫情狀況，新北市藝文場館採階梯式、 分階段開放原則，首先7月13日開放部分戶外空間，24日開放五 館一園局部室內空間，7月27日起增加開放藝文中心展覽廳供民眾 參觀。新北市立圖書館預計於8月1日起開放， 目前持續提供線上預約定點取書及各項線上電子書閱讀服務。

新北市文化局表示，自13日開放戶外空間以來， 週六日人數較平日略為增加，開放首日(24)日共有195人預約 ，週六、日假日單日參觀人數約為240人， 週一至週五單日預約人數平均為45人，各藝文場館開放參觀之餘， 皆嚴格管控參觀人數，落實分流、容留管制， 維持社交安全距離等措施，市民朋友皆能配合並遵守各項防疫規定。

新北市文化局將於7月27日起開放藝文中心展覽廳， 本次開放新北市藝文中心及新莊文化藝術中心，皆採線上預約制， 每日開放3梯次。新北市藝文中心展出「韶光 流轉 創作聯展」及「那人那景─美好年代的生活關注」等展覽。 新莊文藝中心則展出「平安美好-新北市現代藝術協會2021會員 聯展」及「蘇俊穎木偶劇團十週年特展」， 歡迎有興趣的民眾可至預約系統網站(https:// culture-ntpc.welcometw.com)預約查 詢。疫情警戒雖降為二級，仍不可輕忽各項防疫措施， 提醒市民朋友，參觀時，仍應全程佩戴口罩，維持社交距離， 我們將加強走動式管理，維護市民安全。

為陪伴市民一同邁向防疫新生活， 文化局將持續推出各式線上藝文展演及數位平台服務， 滿足民眾對藝文各類的需求，如「藝遊新北」、「新北雲藝廊」。 圖書館則持續提供新北E書房、閱讀便利包等服務， 並加碼推出兒童專屬的「兒童便利袋」，提供童書及親子書籍借閱， 歡迎市民朋友可以多加利用。更多資訊請上新北市政府文化局官網( https://www.culture.ntpc.gov. tw/)、文化局粉專或各藝文場館網站查詢。

蘇俊穎木偶劇團十週年特展展出電視木偶。(照片來源：新北市文化局提供)

那人那景-美好年代的生活關注。(照片來源：新北市文化局提供)