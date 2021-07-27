資源回收新體驗 新北「環保特務營」線上探索開跑

照片來源：新北市政府環境保護局提供
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防疫期間又遇上漫長的暑假，面對只能待在家的孩子們，是不是讓家長感到苦惱又傷神呢？新北市環保局打造全新線上營隊模式，讓孩童防疫在家不出門，也能玩樂探險、體驗學習環保知識的樂趣。線上營隊自明(28)日下午3時起開放報名，規劃3大主題，共6個場次，每場次限量30個名額，名額有限，趕快點擊環保局官方網站活動報名專區(https://www.epd.ntpc.gov.tw/Activity)搶位子，不要錯過這難得的機會喔！
環保局表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，為了不讓小朋友每年期待的環保夏令營落空，新北市將透過目前線上教學最流行的互動軟體Gather Town打造虛擬資源循環學習中心，將實體的展示空間移到線上，更添加多款互動小遊戲，讓孩童在家也能身歷其境的學習。而線上互動軟體Gather Town可以讓使用者設定角色，透過虛擬實境的空間打造，如教室、會議室等，讓學員如同實際在循環學習中心上課一般，進行分組討論、發表分享。課程中，每位學員也將化身各種環保角色，透過互動、遊戲、討論及實際體驗等，培養思考、團隊合作及應用能力，並引導學員在生活情境中思考資源循環的可行性。
環保局說明，線上營隊將於8月17日至8月25日舉辦，共規劃三大主題，包含「玩具Maker-紙箱保衛戰」、「速度與激盪-環保卡丁車大挑戰」及「鞋盒的逆襲-創意吉他DIY」，各主題均由資源循環的根本理念出發，並跨域結合藝術涵養、系統性思考及溝通表達能力等，鼓勵孩童突破學習框架，其中「玩具Maker-紙箱保衛戰」主題，將透過廢棄紙箱再利用的發想，讓學員製作個人的紙牌發射器；「速度與激盪-環保卡丁車大挑戰」主題，藉由各種塑膠廢棄物拼裝成小朋友喜愛的卡丁車，體驗環保帶來的速度感；而「鞋盒的逆襲-創意吉他DIY」主題，則請學員蒐集家中不要的鞋盒，搭配其他道具改造成能夠彈奏的小吉他，讓學員們在課程中一起彈奏分享。期許透過三大主題之課程設計，讓學員能夠在環境保護方面漸進式發現問題、分析問題並解決問題。
而線上營隊每個主題各有2場次，分為上午班及下午班，而每場次以2個半天組成，第1天課程將帶領孩童透過虛擬空間走入環保領域，逐一破解資源回收的謎題，體驗垃圾減量及回收再利用的過程；第2天則讓孩童實際動手創作，搭配特務營專屬的材料包，將隨手可得的廢棄物化廢為寶，透過老師遠端逐步教學，激發孩童無限的創造力。
環保局說明，線上營隊報名成功後將寄送環保特務營專屬的任務材料包，讓學員帶著材料包跟著老師一起出任務。以往每年辦理的實體營隊深受家長及學員們好評，本次營隊活動從實體轉為虛擬線上，希望能帶給孩童全新的體驗，共創學習、玩樂、防疫三贏的教學模式，讓孩童防疫待在家，也能玩轉環保新世界。
照片來源：新北市政府環境保護局提供
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