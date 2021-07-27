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2021年臺灣深度學習課程分享暨國際研討會 全國首次跨國、跨校群教師線上共備

By 台灣英文新聞
2021/07/27 16:48
照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

新北市與國立學校、臺北市共同辦理「2021臺灣深度學習(New Pedagogies for Deep Learning簡稱NPDL 課程分享暨國際研討會」於今(27)日順利完成，全國高中校長教師共350人熱烈參與，參加為期1天半的工作坊。本次研討會進行跨國、跨校際教師課程交流分享，除臺灣參加老師用全英文進行課程發表，並有澳洲、芬蘭校長教師團隊加入，在後疫情時代線上共備，也開啟接軌國際、嫁接全球教育新里程碑。

教育局表示，本次辦理的線上研討會邀請NPDL全球總監兼發起人Michael Fullan進行短講，NPDL國際總部講師Max擔任引言人，並邀請教育部、臺師大、臺北市代表，以及全國高中優質化學校共襄盛舉。會議中討論目前全球近一波教育改革核心目標均重視「學生學習」，不再以老師教學為中心而是以學生學習為主體、重視自主學習，「深度學習新教學法」便是能引發學生學習動機方式。

此外，NPDL國際教育組織在2012年由一群學者專家在加拿大多倫多集會成立，至2019年已有7國跨國夥伴聯盟參與，1,500多所學校加入，協力合作發展深度學習，培養學生具備全球核心素養，以及系統化課程教學設計模板，支持學校、班級、師生整體協作轉化，深獲國際重視。

而臺灣則是在2019年籌備，教育部國教署委託師大教授團隊辦理，目前有國立學校8校、新北市6校以及臺北市8校組成跨校群代表隊共22校加入NPDL全球夥伴聯盟，2020年正式簽署MOU成為亞洲繼香港、日本後第三個加入的國家，實屬難能可貴。

三民高中林承龍主任用全英文分享「I.Sea.We See」課程，結合海洋教育及永續發展議題，培養學生公民素養、合作、溝通等全球核心素養的跨領域多元選修課程。他認為要引發學生深度學習，需要花費大量心力進行課前準備設計規劃工作，但當看到學生表現成果，師生皆深受鼓舞，也多虧教師好夥伴群策群力一同成長付出。

林口高中高栢鈴校長表示，學校教師投入NPDL國際組織成員培訓計畫，藉由國際NPDL講師、網站教學資源，並使用線上課程、教學設計模板及評量工具，強化線上數位化資源能力，也引入跨國共備社群，讓老師專業成長符應世界潮流趨勢。

教育局長張明文表示，新北市學校除持續與國立學校、臺北市進行跨校群的公開觀課，也藉由跨國教師社群延伸到學生課程同課異構模式，不只貫徹新課綱開放教室、公開觀課的核心精神，更提供學生適應不同校群、國籍老師上課的交流機會。在如此相互激盪下，不單嘉惠新北學子，老師也能從中得到深刻的增能與啟發，豐富學生學習歷程檔案成果，更讓臺灣教育在國際上發光發熱。

2021年臺灣深度學習課程分享暨國際研討會 全國首次跨國、跨校群教師線上共備

照片來源：新北市教育局提供

2021年臺灣深度學習課程分享暨國際研討會 全國首次跨國、跨校群教師線上共備

照片來源：新北市教育局提供

更新時間 : 2021-07-27 17:29 GMT+08:00

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