2021年臺灣深度學習課程分享暨國際研討會 全國首次跨國、跨校群教師線上共備

新北市與國立學校、臺北市共同辦理「2021臺灣深 度學習(New Pedagogies for Deep Learning簡稱NPDL 課程分享暨國際研討會」於今(27)日順利完成， 全國高中校長教師共350人熱烈參與，參加為期1天半的工作坊。 本次研討會進行跨國、跨校際教師課程交流分享， 除臺灣參加老師用全英文進行課程發表，並有澳洲、 芬蘭校長教師團隊加入，在後疫情時代線上共備，也開啟接軌國際、 嫁接全球教育新里程碑。

教育局表示，本次辦理的線上研討會邀請NPDL全球總監兼發起人 Michael Fullan進行短講，NPDL國際總部講師Max擔任引言人， 並邀請教育部、臺師大、臺北市代表， 以及全國高中優質化學校共襄盛舉。 會議中討論目前全球近一波教育改革核心目標均重視「學生學習」， 不再以老師教學為中心而是以學生學習為主體、重視自主學習，「 深度學習新教學法」便是能引發學生學習動機方式。

此外，NPDL國際教育組織在2012年由一群學者專家在加拿大 多倫多集會成立，至2019年已有7國跨國夥伴聯盟參與，1,5 00多所學校加入，協力合作發展深度學習， 培養學生具備全球核心素養，以及系統化課程教學設計模板， 支持學校、班級、師生整體協作轉化，深獲國際重視。

而臺灣則是在2019年籌備， 教育部國教署委託師大教授團隊辦理，目前有國立學校8校、新北市 6校以及臺北市8校組成跨校群代表隊共22校加入NPDL全球夥 伴聯盟，2020年正式簽署MOU成為亞洲繼香港、 日本後第三個加入的國家，實屬難能可貴。

三民高中林承龍主任用全英文分享「I.Sea.We See」課程，結合海洋教育及永續發展議題，培養學生公民素養、 合作、溝通等全球核心素養的跨領域多元選修課程。 他認為要引發學生深度學習， 需要花費大量心力進行課前準備設計規劃工作， 但當看到學生表現成果，師生皆深受鼓舞， 也多虧教師好夥伴群策群力一同成長付出。

林口高中高栢鈴校長表示，學校教師投入NPDL國際組織成員培訓 計畫，藉由國際NPDL講師、網站教學資源，並使用線上課程、 教學設計模板及評量工具，強化線上數位化資源能力， 也引入跨國共備社群，讓老師專業成長符應世界潮流趨勢。

教育局長張明文表示，新北市學校除持續與國立學校、 臺北市進行跨校群的公開觀課， 也藉由跨國教師社群延伸到學生課程同課異構模式， 不只貫徹新課綱開放教室、公開觀課的核心精神， 更提供學生適應不同校群、國籍老師上課的交流機會。 在如此相互激盪下，不單嘉惠新北學子， 老師也能從中得到深刻的增能與啟發，豐富學生學習歷程檔案成果， 更讓臺灣教育在國際上發光發熱。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供