中華電信攜手臺科大建置「5G智慧製造技術研發驗證場域」

中華電信與臺灣科技大學網宇實體系統創新中心合作， 進行5G智慧工廠的環境模擬及應用研發， 打造出5G智慧製造技術研發驗證場域，讓網通終端、機器手臂、 無人搬運車、工業控制器等物聯網設備，在5G網路高速率、 低延遲、大連結的環境下， 實現5G智慧製造的創新技術與解決方案。

中華電信與臺科大共同打造出「5G智慧製造技術研發驗證場域」（ 5G Smart Manufacturing Technology Research and Validation Site；5G SMT RVS）」，結合了各企業團隊的技術能量與資源。 透過中華電信建立場域中的5G MEC及專網環境，歷經一年的拓展與研究， 以優勢的資通訊整合技術，成功驗證5G智慧製造技術， 引領5G產業突破創新。 雙方自2020年6月共同簽署策略合作備忘錄後， 積極偕同合作夥伴成立「5G智慧製造技術產學聯盟」， 整合研揚科技、晶睿通訊、沃司科技、達明機器人、寶元數控、 鉑林科技、台灣凱士比、 金寶電子等多家企業提供的相關設備和技術， 著手進行5G智慧工廠創新技術的研發與驗證。

臺科大網宇實體系統創新中心主任郭重顯表示， 中華電信協助臺科大建置5G環境，提供了一系列5G建置， 包括光纖、天線、5G設備、5G網卡等， 臺科大則整合並協助各廠商將相關設備在5G環境下測試和應用， 打造雙贏。 研揚科技提供具有GPU及AI加速之邊緣運算系統的伺服器， 晶睿通訊則是將人工智慧網路攝影機結合機器手臂， 以人工智慧影像分析技術、安防到資安防護應用於5G， 沃司科技協助5G系統整合平台、 達明機器人則將機器手臂應用於5G環境。 各廠商都展現5G實際應用執行的可行性。

臺科大學生將來也可透過「5G智慧製造技術研發驗證場域」， 增進對於5G智慧工廠實作的經驗， 並了解5G和邊緣運算設備如何建置， 在新的網路環境學習如何設定， 以及工廠內實際建構5G網路操作的架構， 例如廠區內的無人搬運車車輛的控制移動、機械手臂的夾取等。 讓更多學生可以快速學習更多5G的應用， 發展校園5G及下世代物聯網低延遲應用測試場域， 提供以校園為基礎之產學合作教學及實習環境， 吸引更多人才投入以加速5G產業人才的養成。