疫苗外交圖利高端？ 台灣外交部：無兜售無挪用運算

高端疫苗爭議不斷。（圖／翻攝自facebook.com/mvc.clinicaltrial） 高端疫苗爭議不斷。（圖／翻攝自facebook.com/mvc.clinicaltrial）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國民黨黨主席江啟臣今（27）日上午召開記者會，揭露外交部要求友邦大使館洽詢當地政府是否願意受贈台灣國產疫苗，並質疑以公款購入爭議疫苗做外交。外交部下午回應，無協助特定廠商兜售疫苗，未來推行也將使用援外預算支應。

自由時報報導，江啟臣於記者會上出示外交部於7月20日發給9個駐友邦大使館的電報，該文以「受贈我國產疫苗意願一事」為主旨，表示我食藥署已於7月19日核准高端疫苗專案製造EUA，政府將援贈該疫苗給各友邦，要求駐外使館急洽當地國家政府受贈意願及核准使用EUA與否等事宜。

江啟臣指出，以公帑購買無國際認證之國產疫苗做外交，不知是外交部自行其是還是政府高層授意，並質疑預算來源恐挪用國人採購疫苗預算。

外交部發布聲明表示，在徵詢友邦意願及符合當地法規的狀況下，才可能推動國產疫苗援外，外交部並無協助特定廠商兜售疫苗的情事。

外交部指出，面對武漢肺炎（COVID-19）疫情在全球持續擴大，部分友邦在取得疫苗不順利的情況下，對我國國產疫苗的進展持續關注並表達高度期盼；此外，中國政府也不斷利用疫苗企圖破壞我國與友邦的關係。為使友邦不受中國政府疫苗外交勒索，我國政府曾表示，一旦我國國產疫苗量產，且在滿足國內需求的前提下，我方願意研議提供國產疫苗協助友邦抗疫的可行性。外交部上述立場也是繼我國去（2020）年捐贈國際社會醫療口罩等防疫物資協助各國抗疫後，再度向國際社會彰顯「台灣能夠幫忙」（Taiwan Can Help）的精神，除有助強化邦誼，更發揮「人溺己溺、人飢己飢」的人道關懷，善盡台灣做為國際間負責任成員的應有責任。

外交部進一步表示，由於友邦無論在採購或受贈外國疫苗，都有各自的衛生法規及程序以憑允許引進，因此在我國國產疫苗於本（7）月19日獲得衛生福利部食品藥物管理署核准專案製造後，為回應友邦的急迫需求，外交部曾請駐館向駐在國政府瞭解友邦進口外國疫苗的相關條件及程序，作為先期評估的依據，並準備為以後我國國產疫苗量產並開始滿足國內需求後可以及時提供友邦協助，縮短作業時間與程序，儘早將疫苗送達有迫切需要的友邦，協助當地人民對抗疫情的蔓延。

外交部強調，絕無幫任何特定廠商兜售疫苗的意圖與行動，更不可能在尚未徵詢友邦意願及符合當地法規的情況下，貿然推動國產疫苗援外。即使未來我國有疫苗援外相關規畫，也將以外交部的援外預算支應，不可能挪用國內採購疫苗的經費，對於這樣的不實指控感到遺憾。

外交部最後表示，身為國際社會負責任的國家及良善力量，我國政府一向秉持同舟共濟的精神，結合理念相近國家的力量，共同協助國際社會對抗疫情擴散。外交部呼籲各界團結合作，正面看待我國積極協助友邦克服公衛危機的善意，支持我國外交工作與人道援外計畫，協助友邦國家守護人民的健康及生命安全。