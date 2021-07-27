駐紐約台北文化中心30歲生日！推出台灣鋼琴家、電影專題系列活動

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）駐紐約台北文化中心將舉辦系列活動歡慶30歲生日，首檔由台灣鋼琴家揭幕，8月將與紐約亞洲影展合作臺灣電影專題。

駐紐約台北文化中心今（2021）年成立30週年，在美國藝文界逐步走出疫情陰霾的氛圍下，紐文中心將舉辦線上音樂會、台灣電影專題，以及邀請曾與紐文中心合作過的台灣藝術家和美方藝文機構，回顧三十年來的合作歷程。

文化部長李永得表示，紐文中心於1991年成立，是我國第一個海外文化據點，期許該中心能在豐富的國際合作經驗根基上，繼續拓展我國藝術家及團隊的海外展演空間，向國際社會展現台灣藝術的豐沛能量。

紐文中心的前身是「紐約中華新聞文化中心」，1991年由行政院文化建設委員會、新聞局及教育部共同籌設，早期經營「台北藝廊」及「台北劇場」，邀請無數台灣藝術家及表演團隊赴美演出，如朱宗慶打擊樂團、當代傳奇劇場、薪傳歌仔戲劇團、明華園、優人神鼓、雲門舞集、亦宛然掌中劇團等，都曾在紐約的台北劇場登台。

在自有展演場地的經營任務告一段落之後，紐文中心從2002年起轉型向外發展，與美加主流藝文機構及場館合作，邀請台灣藝術家及團隊赴美展演，如大都會博物館、皇后美術館（Queens Museum）、紐約當代美術館（MoMA）、美國筆會世界文藝之聲藝術節（PEN World Voices Festival） 、多倫多國際作家節（Toronto International Festival of Authors）、紐約動態影像博物館（MoMI）、紐約亞洲影展（New York Asian Film Festival）等機構及藝術節，都曾與紐文中心合作。

自7月底開始，紐文中心將舉辦一系列活動歡慶30歲生日。第一波活動與費城青年鋼琴家協會（Philadelphia Young Pianists’ Academy, PYPA）合作《胡瀞云與台灣新銳鋼琴家》線上音樂會，由台灣鋼琴家胡瀞云、吳怡慧及張耀文三位共同演奏蕭泰然、舒伯特、蕭邦等經典曲目，7月31日將在費城青年鋼琴音樂節（PYPA Piano Festival）開幕日首播，費城古典音樂及爵士樂音樂網 （WRTI 90.1FM）將同步放送。

8月則將與紐約亞洲影展合作台灣電影專題，後續也將搭配推出台灣藝術家及美方藝文機構的訪談影片，回顧該中心30年來推助臺美文化交流的點點滴滴。