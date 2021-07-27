民意基金會7月民調 指揮中心表現及格邊緣、蔡政府疫苗政策引疑慮

（台灣英文新聞 / 綜合報導）疫情指揮中心今（27）日宣布國產高端疫苗納入國人接種選擇，不過根據台灣民意基金會所做的最新民調，民眾對於國產疫苗仍有疑慮，整體社會對蔡政府的疫苗政策也出現嚴重分歧。

本次民調是於7月19至21日進行，受訪者為全國20歲以上成年人，採住宅電話用戶抽樣。有效樣本 1,072 人，誤差在95%信心水準約正負 2.99 個百分點。

針對高端 COVID-19 疫苗獲得緊急使用授權（ EUA） 一事，四成二基本上支持，但有四成八不支持，不支持者比支持者多 6.5 個百分點。至於國人對國產疫苗的信心，約四成四對國產疫苗有效預防新冠肺炎有信心，四成九沒信心。基金會認為，這使疫苗未來發展蒙上一層陰影。

對於蔡政府疫苗政策，四成五認為，蔡政府選擇在疫情大流行時發展國產疫苗，是一項錯誤政策，約四成七不同意這項說法。基金會指出，此一結果顯示，社會對國家疫苗政策看法嚴重分歧，贊成與反對方旗鼓相當。

被問及指揮中心的防疫表現，六成七給了 60 分及以上及格的分數，三成一打低於 60 不及格分數，整體平均分數落在 63.2 分。對於這項結果，指揮官陳時中今日在例行記者會中輕描淡寫，表示至少有及格，並強調還有努力空間。

至於民眾對六都市長的防疫表現為何？新北市長侯友宜以 50.3%高居第一，台北市長柯文哲 30.4%居次，高雄市長陳其邁29.4%第三，台中市長盧秀燕 25.3%第四，桃園市長鄭文燦 12.3%第五，台南市長黃偉哲 9.4%敬陪末座。

今日同時也是三級警戒降至二級的首日，民調顯示，有五成九擔心台灣太早解除三級管制，三成八表示不擔心。