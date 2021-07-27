快訊【日本東京奧運】台灣「舉重女神」郭婞淳抓舉103公斤•創奧運紀錄　挺舉若順利•金牌可望到手

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）「舉重女神」郭婞淳今天(27日) 在東京奧林匹克運動會舉重女子59公斤量級A組出賽，於抓舉項目以103公斤創奧運紀錄，如果在稍後挺舉項目沒意外，將金牌可望落袋。

世界排名第1的「舉重女神」郭婞淳，在台灣時間今天下午2時50分於舉重女子59公斤量級A組出賽，預料她可望替台灣摘下本屆東奧的首面金牌。

現年27歲的「舉重女神」郭婞淳今下午出賽，有機會挑戰金牌，上午親友興奮期待，郭媽媽喊「婞淳加油」，也祝福所有選手都能奪佳績。

「舉重女神」郭婞淳27日下午在東京奧運舉重女子59公斤量級A組出賽，郭婞淳家族親友們守在電視螢幕前觀賞賽事直播，高喊「婞淳加油」。中央社

自從2010年郭婞淳獲青年奧林匹克運動會舉重錦標賽總和銀牌後，台東鄉親都習慣守在螢幕前觀賞郭婞淳的國際賽事。

中央社報導, 原本親友準備今天在郭家前殺豬設大螢幕，迎接勝利這一刻，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，最後決定下午親友守在電視機前陪郭婞淳邁向得獎之路。

郭媽媽今早開心大喊「婞淳加油」，她說告訴郭婞淳，「所有鄉親都為妳在家加油」，也祝福所有參賽的每個選手都能奪金。

上屆里約奧運，郭婞淳就拿下銅牌，不過自2017年台北世界大學運動會起，她依序拿過2018雅加達－巨港亞運、亞洲舉重錦標賽、世界舉重錦標賽金牌，距舉重生涯「金滿貫」，只差最後一面奧運金牌。

2010年郭婞淳參加亞洲青年舉重錦標賽，這也是她首次國際比賽，獲得挺舉和總和第2名，接著同年8月參加青年奧林匹克運動會獲得總和銀牌「一舉成名」。

中央社報導, 郭婞淳未滿20歲獎盃已超過50個，從2010年至2021東京奧運，參加過約30次國際比賽，總獎盃數已超過90個，幾乎都是冠軍、金牌。

另一方面，東京奧運舉重男子61公斤決賽25日下午舉行，來自高雄的布農族舉重好手高展宏疑似身體出狀況，挺舉未獲成績，無緣獎牌，結束奧運之旅。高展宏親友也勉勵他再接再厲。